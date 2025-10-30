Podrías tener una participación en un cubo gigante de ORO macizo de 186 kg después de que el magnate del cine quiebra

Un magnate que invirtió en un bloque gigante de oro macizo ha quebrado, y los apostadores ahora tienen la oportunidad de poseer una porción del cubo de 23 millones de dólares.

El Castello Cube, una obra de arte moderno hecha íntegramente de oro de 24 quilates, está en juego después de que el magnate inmobiliario Klemens Hallmann quebrara.

El empresario austriaco, de 49 años, posee una participación del 32 por ciento en esta alucinante plaza.

Las autoridades ahora lo han confiscado como parte de los esfuerzos por pagar su deuda.

Dado que el oro tiene un precio de 4.000 dólares la onza en el momento de escribir este artículo, significa que el valor total de toda la caja hueca ronda los 23 millones de dólares.

Diseñado por el artista alemán Niclas Castello, el cubo dorado es una obra de arte conceptual que fue noticia en 2022 después de ser visto en Nueva York.

Fue colocado misteriosamente en Central Park provocando gran confusión por parte de los atónitos transeúntes.

El Castello Cube de 186 kg también se presentó en Venecia y Zurich.

El visionario realizó su truco artístico como parte de una campaña de promoción de una criptomoneda adjunta llamada Castello Coin, así como de una plataforma NFT relacionada.

La propuesta de venta de partes de la participación de Hallmann en la plaza se produce después de afirmaciones anteriores de que la obra de arte “nunca podría venderse ni poseerse”.

Hallmann hizo su fortuna en el sector inmobiliario mientras construía un imperio inmobiliario de 8.800 millones de libras esterlinas, que incluye la Experiencia Europa de la UE en Austria.

El empresario también invirtió en película y documental producción.

Financió una variedad de películas, incluida la película biográfica de 2013 de los pilotos de Fórmula 1 James Hunt y Niki Lauda, ​​Rush.

El empresario también se casó con la modelo alemana Barbara Meier en 2019, y la pareja se divirtió en una ceremonia de boda de lujo a la que asistió Arnold Schwarzenegger.

Se estimó que el patrimonio neto de Hallmann sería de casi 1.500 millones de dólares en 2023, lo que lo convertiría en uno de los AustriaLas personas más ricas.

Pero su empresa de desarrollo inmobiliario Suba entró en administración este año.

Luego se declaró en quiebra en agosto, citando una caída en el mercado inmobiliario.

Los transeúntes, asombrados, dijeron a los medios locales hace tres años lo que pensaban del llamativo cubo de oro.

Un testigo le dijo a The Nueva York Times en 2022: “Los reflejos son increíbles… y ponerlos ahí en el nieve Parece realmente inspirado”.

Otro dijo: “Nunca antes en la historia de la humanidad se había fundido una cantidad tan enorme de oro en un solo objeto puro… [but] es bastante sencillo”.