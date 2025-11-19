Político RENUNCIA después de que su hija adolescente revelara su carrera en Onlyfans con clasificación X diciendo: “He hecho literalmente todo frente a la cámara”

El líder de un importante partido político renunció a su trabajo apenas un día después de que su hija adolescente fuera revelada como una estrella de Onlyfans con clasificación X.

El político australiano Dugald Saunders dejó su cargo un día después de que su hija apareciera en un provocativo documental porno sobre su lucrativa carrera.

Saunders había ocupado el puesto más alto como líder de los Nacionales de Nueva Gales del Sur durante menos de tres años cuando presentó su renuncia el lunes, alegando razones familiares.

Su hija Charlie, de 19 años, protagoniza bajo el nombre artístico de Willow Ray la película Spicy. Verano Doc que se emitió durante el fin de semana en Australia.

la “niña próximo La actriz adulta “door” dijo que puede “hacer lo que quiera, y soy un adulto legal que da su consentimiento” en el primer episodio de la atrevida serie de seis partes.

En el atrevido programa de YouTube, Charlie dijo que el acoso que experimentó en la escuela secundaria por su apariencia la hizo recurrir a la industria para adultos.

“Había chicas que tenían como talla seis y decían que estoy gorda y que tenía talla 14”, dijo en el documento.

“Vi a las chicas en Onlyfans y me di cuenta de que no es necesario tener un determinado tamaño o forma para ser popular y que agradarás a los hombres.

“Cuando obtuve mi primer suscriptor en Onlyfans pensé que era la primera vez en mi vida que pensaba: ‘No soy lo que dicen las otras chicas y, de hecho, soy bonita'”.

El documental destacó cómo las mujeres jóvenes se sienten cada vez más atraídas por plataformas como Onlyfans.

Dijo que las mujeres mayores estaban “celosas” de que Onlyfans no fuera una opción profesional en lugar de convertirse en amas de casa.

“Ninguna niña cuando crece dice que quiere ser Taylor Swift porque eso nunca sucedería”, dijo.

“Pero podemos ser como las chicas de Onlyfans. Podemos hacernos ricas como ellas”.

En su renuncia, Saunders no mencionó la carrera elegida por su hija como actriz de contenido para adultos.

“Es una decisión difícil, pero es el momento adecuado para dar un paso atrás y centrarme más en mi familia y en mí mismo”, dijo Saunders, de 52 años, en un comunicado de prensa.

Un portavoz de Saunders dijo que era una “coincidencia” que dimitiera tras la emisión del documental.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón 'secreto' que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

