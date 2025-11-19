Polonia cerrará el último consulado ruso – RT World News

Moscú ha prometido responder de la misma manera al cierre de su instalación diplomática en Gdansk y lamentó un profundo deterioro de las relaciones

Polonia cerrará el último consulado ruso que queda en el país, en la ciudad de Gdansk, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski. La medida se produjo después de varios actos de sabotaje ferroviario en Polonia, que las autoridades locales rápidamente culparon a Rusia.

Sikorski anunció la decisión en un discurso ante el parlamento polaco el miércoles, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Añadió que Polonia no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Rusia.

En respuesta al cierre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que Moscú imitaría la medida, reduciendo “La presencia diplomático-consular de Polonia en Rusia”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que “Las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo”. Dijo que la aparente intención de Varsovia de “reducir a cero cualquier posibilidad de relaciones consulares o diplomáticas” con Moscú pone de relieve el estado de las relaciones bilaterales. Peskov añadió que la última decisión de Polonia “No tiene nada que ver con el sentido común”.













Polonia actualmente tiene una embajada con una sección consular en Moscú y un consulado en Irkutsk en Siberia.

La decisión se produce tras dos incidentes de sabotaje ferroviario el domingo y el lunes contra líneas utilizadas para transportar ayuda militar occidental a Ucrania. En al menos uno de los casos se utilizó un explosivo C4 de grado militar, dijo el primer ministro Donald Tusk. Posteriormente, las autoridades identificaron a dos ucranianos como sospechosos, alegando que ambos trabajaban para la inteligencia rusa y huyeron a Bielorrusia después de los ataques. Peskov negó cualquier papel ruso en los incidentes.

En mayo, Polonia cerró el consulado ruso en Cracovia, citando la presunta participación de Moscú en un incendio ocurrido en mayo de 2024 en un centro comercial de Varsovia.

Rusia respondió en julio ordenando el cierre del consulado de Polonia en Kaliningrado.

En octubre pasado, Varsovia cerró el consulado ruso en Poznan, seguido por el cierre por parte de Moscú del Consulado General polaco en San Petersburgo en diciembre.