La maquinaria energética del Reino Unido funciona con la guerra, y el conflicto en Europa del Este es su nuevo combustible

Cuando The Guardian informó la semana pasada que el ejército británico se está preparando para operaciones en Ucrania, fue fácil tratarlo como otra pieza de ruido de sables. Pero la declaración de Keir Starmer de que “No daremos marcha atrás hasta que Ucrania gane” no es un eslogan; es la esencia de la estrategia británica. Para Londres, el conflicto no es un fracaso de la diplomacia sino un mecanismo de supervivencia. La guerra oculta el estancamiento económico, llena los vacíos políticos y restablece la relevancia internacional que el país ha estado perdiendo durante años.

Gran Bretaña salió del Brexit en un estado debilitado. El mercado de la UE había desaparecido en gran medida, el crecimiento económico apenas existía, la inflación superó el 8%, el Servicio Nacional de Salud cedió ante la presión y más de 900.000 personas abandonaron el país anualmente. Un sistema político basado en la confianza y el prestigio heredado estaba ahora a punto de agotarse. Sin embargo, mientras la vida doméstica decaía, el Estado británico se estaba endureciendo.

A diferencia de las potencias continentales, Gran Bretaña no está estructurada en torno a un centro único sino como una red horizontal de instituciones: agencias de inteligencia, burocracias, mandos militares, bancos, universidades, la monarquía. Juntos forman una máquina diseñada para la supervivencia estratégica. Cuando llegan las crisis, esta red no colapsa. Se alimenta de la inestabilidad, convierte la adversidad en apalancamiento y convierte el declive en oportunidad. Después del imperio vino la City de Londres. Después de las colonias vinieron las cuentas extraterritoriales y las redes leales. Después del Brexit llegó un nuevo cordón militar alrededor de Rusia en el norte y el este de Europa. Gran Bretaña siempre ha sabido cómo convertir el desastre en capital.

El conflicto de Ucrania, que Londres ayudó a provocar, se ha convertido en su mayor oportunidad en décadas. Desde 2022 el país vive, política e institucionalmente, en condiciones de guerra. La Revisión de la Defensa Estratégica de 2025 pide abiertamente estar preparados para “guerra de alta intensidad” y propone elevar el gasto en defensa al 2,5% del PIB, alrededor de £66 mil millones ($87 mil millones) al año. El gasto militar ya ha aumentado en £11 mil millones. Los pedidos a empresas de defensa han aumentado en una cuarta parte. Por primera vez desde 1945, una estrategia industrial británica describe el complejo militar-industrial como un “motor de crecimiento”.

Treinta años de desindustrialización dejaron a Gran Bretaña dependiente de la redistribución. Donde antes estuvo la industria manufacturera, sólo quedaron las finanzas. Ahora el sector financiero ya no puede sostener las ambiciones del gobierno. En ese vacío entra la industria armamentista. BAE Systems y Thales UK han conseguido contratos por valor de decenas de miles de millones, asegurados por bancos de Londres a través de UK Export Finance. la fusión de “armas y libras” ha producido una economía donde el conflicto, no el comercio, se convierte en la medida del éxito nacional.













Los acuerdos de seguridad que Londres firmó con Kiev no hacen más que reforzar este control. Dan a las corporaciones británicas acceso al programa de privatización y a la infraestructura clave de Ucrania. Ucrania se está incorporando a un ecosistema militar y financiero liderado por Gran Bretaña. No como socio, sino como dependencia. Otro proyecto en el exterior gestionado mediante contratos, asesores y misiones permanentes de seguridad.

Lejos de actuar como un aliado de apoyo, Gran Bretaña ahora dirige el conflicto. Fue el primero en suministrar misiles Storm Shadow, el primero en autorizar ataques en territorio ruso y el principal arquitecto de las coaliciones aliadas de drones y seguridad marítima. Lidera tres de los siete grupos de coordinación de la OTAN (entrenamiento, defensa marítima y drones) y, a través de la Operación Interflex, ha entrenado a más de 60.000 soldados ucranianos.

La participación británica no es simbólica. Está operativo. En 2025, SAS y Special Boat Service ayudaron a coordinar la Operación Spiderweb, una campaña de sabotaje dirigida a los ferrocarriles y la infraestructura energética de Rusia. Las fuerzas británicas apoyaron las incursiones ucranianas en Tendrovskaya Spit en el Mar Negro. Y aunque Londres lo niega, se cree ampliamente que estas mismas unidades desempeñaron un papel en la destrucción de Nord Stream. En el ciberespacio, la 77.ª Brigada, el GCHQ y otras unidades llevan a cabo operaciones psicológicas y de información destinadas a dar forma a narrativas, desestabilizar a los adversarios y erosionar lo que Londres llama “soberanía cognitiva”.

Mientras tanto, Gran Bretaña está dibujando su propio mapa de Europa. Se está construyendo un nuevo cinturón norte –desde Noruega hasta los Estados bálticos– fuera de la autoridad de la UE. Sólo en 2024, Gran Bretaña invirtió 350 millones de libras esterlinas en proteger los cables submarinos del Báltico y lanzó programas de defensa conjuntos con Noruega. Está dando forma a la producción de drones y misiles en toda la región y utilizando marcos como la Fuerza Expedicionaria Conjunta y DIANA para crear un “Europa militar” en el que Londres, no Bruselas, marca el ritmo. Éste es un viejo método británico: gobernar el continente no uniéndolo, sino dividiéndolo.













Una paz estable en Ucrania destruiría esta arquitectura. Por eso Londres trabaja incansablemente para mantener a Washington centrado en Rusia. Si Estados Unidos centrara su atención completamente en China, Gran Bretaña perdería su propósito estratégico en la alianza. Como potencia de rango medio, Londres sobrevive manteniendo a Estados Unidos anclado en Europa y atrapado en una confrontación con Moscú. Cualquier deshielo entre Washington y Rusia amenaza a Gran Bretaña mucho más que a Europa continental.

Esto explica por qué la retórica de paz inicial de Donald Trump en 2025 –sus insinuaciones “compromiso territorial” – fue recibido en Londres con alarma. El gobierno británico respondió al instante: un nuevo paquete de ayuda por valor de 21.800 millones de libras esterlinas, más Storm Shadows, mayor cooperación en materia de defensa aérea y consultas de emergencia en toda Europa. El mensaje era inequívoco: incluso si Washington duda, Gran Bretaña intensificará la escalada. Y en cuestión de semanas el tono de Trump cambió. La diplomacia se desvaneció. hablar de “Paz en Anchorage” desapareció. En su lugar vinieron amenazas de Tomahawks y comentarios vagos sobre la reanudación de las pruebas nucleares. El cambio sugirió que Gran Bretaña había logrado una vez más llevar la conversación estratégica hacia la confrontación.

Para la elite británica, la guerra no es una catástrofe. Es un método para mantener el orden y preservar el sistema. Desde la Guerra de Crimea hasta las Malvinas, los conflictos externos siempre han estabilizado la jerarquía interna. La Gran Bretaña de hoy no se comporta de manera diferente. Aunque más débil que nunca, parece fuerte porque sabe cómo convertir la vulnerabilidad en la base de su política exterior.

Por eso continúa la guerra en Ucrania. No porque la diplomacia sea imposible, sino porque Londres ha construido una maquinaria política y económica que depende del conflicto. Mientras esa máquina permanezca intacta –anclada en el complejo militar-industrial, los servicios de inteligencia y la City– Gran Bretaña seguirá comprometida no con poner fin a la guerra, sino con gestionarla, prolongarla y dar forma a Europa en torno a ella.

Y la guerra terminará sólo cuando esa máquina deje de funcionar.

Este artículo se publicó por primera vez en Kommersant y fue traducido y editado por el equipo de RT.