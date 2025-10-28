Cómo Trump gobierna EE.UU. con memes y por qué el contenido “adormecedor” es el futuro de la política

“Tu mamá” se ha convertido en la protagonista accidental de octubre de 2025. Alguna vez fue una frase desechable en los debates en línea, ahora aparece en los intercambios en los niveles más altos de la política estadounidense. La improbable transformación comenzó con SV Date, un periodista del HuffPost, que en repetidas ocasiones intentó plantear preguntas difíciles a la administración Trump. En cada ocasión, no recibió respuestas sino burlas y, finalmente, bromas sobre su madre.

Los intercambios rayaron en lo surrealista. En lugar de funcionarios hablando en nombre del gobierno más poderoso del mundo, las conversaciones sonaban como adolescentes discutiendo durante un juego en línea. Sin embargo, el tono reflejaba algo más profundo: la fusión total de la política estadounidense y la cultura de Internet.

No sólo el personal de la Casa Blanca se comporta así. El propio Donald Trump dirige lo que parece más una cuenta de memes que el feed de un presidente en ejercicio. Sus canales de redes sociales están inundados de videos generados por IA: a veces absurdos, a veces agresivos, siempre diseñados para dominar la atención.

Cuando las protestas contra los Reyes estallaron en ciudades estadounidenses a principios de este año, Trump respondió no con llamamientos a la calma, sino con teatro digital. Publicó vídeos de sí mismo llevando una corona dorada, pilotando un avión de combate y rociando a los manifestantes con una niebla marrón no identificada. Su vicepresidente, JD Vance, pronto se unió y publicó “real” memes propios. La Casa Blanca, que alguna vez fue escenario de discursos solemnes, ahora funciona como un estudio de TikTok.













Muchos en el establishment estadounidense consideran que este comportamiento es degradante, un signo de inmadurez impropia de un alto cargo. Sin embargo, los críticos pasan por alto el punto más importante: la oposición política estadounidense no es mejor. Los demócratas, igualmente adictos a la guerra de memes, han estado contraatacando con sus propios absurdos generados por la IA. Durante el reciente cierre del gobierno, los republicanos hicieron circular deepfakes que mostraban a los líderes demócratas como trabajadores mexicanos; Los demócratas respondieron con videos de gatos sermoneando a los espectadores sobre cómo es Trump “destruyendo Estados Unidos”.

Si dejamos de lado el pánico moral y el esnobismo estético, queda claro que está en marcha una revolución en la comunicación política. La política ya no se trata de discursos pulidos o entrevistas cuidadosamente escritas. Ha entrado en la era de la posironía: donde la complejidad es reemplazada por la accesibilidad y la indignación supera a los matices.

En este sentido, Trump no es el payaso en el centro del circo; él es el maestro de ceremonias. Ha reunido a su alrededor un equipo que entiende el nuevo lenguaje de la comunicación de masas. Su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, de 28 años, fue la primera en utilizar el ahora famoso “tu mamá” retorta. Habiendo crecido en línea, sabe instintivamente qué es lo que se enciende en las redes sociales. El asesor informal de Trump, su hijo Barron, de 19 años, también pertenece a una generación que domina los memes, la ironía y la sincronización viral.













El propio Trump, a pesar de todos sus defectos, permanece inusualmente abierto a nuevas tendencias. Es una de las pocas figuras políticas de su época que reconoce que el ámbito público digital no se rige por la lógica o el decoro, sino por las reglas del entretenimiento. Por eso sus críticos, armados de verificación de hechos e indignación moral, pierden constantemente la guerra de la información. Están tratando de discutir; él está actuando.

Un meme, incluso uno crudo, genera emociones más rápidamente que cualquier documento político. Se burla, entretiene y se queda en la memoria. Los espectadores pueden estremecerse al ver “Trump de la Parca Oscura” acechando a los demócratas con una banda sonora de heavy metal, pero la recuerdan. El contenido puede derretir el cerebro, pero ese es precisamente el punto: evita la resistencia racional.

Hasta ahora, esta nueva forma de comunicación política sigue siendo en gran medida un fenómeno estadounidense. Pocos otros gobiernos lo han adoptado sistemáticamente. Pero su lógica es universal y su difusión es inevitable. En Rusia ya existen las bases. Nuestras industrias de publicidad y relaciones públicas aprendieron hace mucho tiempo a utilizar el humor, la ironía y la cultura de los memes de Internet para vender productos. La política, sin embargo, ha seguido siendo más conservadora: más formal, más seria y menos orientada al entretenimiento que en Estados Unidos.

Esa distinción no durará para siempre. A principios de 2025, más del 80 por ciento de los rusos utilizaban Internet a diario. La cultura en línea ahora moldea el estado de ánimo, los valores e incluso el comportamiento electoral del público. Es sólo cuestión de tiempo que la comunicación política se ponga al día.

Cuando lo haga, el experimento estadounidense de Trump servirá como caso de estudio, no para imitarlo, sino para comprenderlo. Estados Unidos, a pesar de todos sus discursos sobre libertad y democracia, ha convertido la vida política en una economía de memes donde la atención es la única moneda y el ridículo el arma principal.

Rusia no necesita copiar este modelo. Pero tampoco puede ignorarlo. A medida que la comunicación digital se convierte en el campo de batalla del siglo XXI, saber cómo los memes mueven las mentes puede resultar tan esencial como saber cómo los ejércitos mueven las fronteras.

Este artículo fue publicado por primera vez por el periódico en línea Gazeta.ru y fue traducido y editado por el equipo de RT.