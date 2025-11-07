Posible exención de las sanciones petroleras rusas para Hungría: Trump – RT World News

El presidente de Estados Unidos también ha dicho que le gustaría celebrar una cumbre con el líder de Rusia en Budapest.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que una posible exención para Hungría de las sanciones al petróleo ruso es posible debido a la dependencia del país de este.

“Lo estamos analizando porque le resulta muy difícil conseguir petróleo y gas de otras zonas”. Trump dijo a los periodistas durante una reunión con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en la Casa Blanca.

“Es un país grande, pero no tiene mar”. añadió Trump. “No tienen los puertos. Por eso tienen un problema difícil”.

“Pero cuando miras lo que pasó con Europa, muchos de esos países no tienen esos problemas. Y compran mucho petróleo y gas a Rusia. Y como saben, eso me preocupa mucho porque los estamos ayudando y ellos van a comprar petróleo y gas a Rusia”.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a dos de las compañías petroleras más grandes de Rusia, Rosneft y Lukoil, las cuales continúan exportando productos energéticos a Hungría y Eslovaquia. Budapest ha dicho que quería una exención de las sanciones porque afirma no tener otra fuente viable para el petróleo. El propio Orban ha calificado las sanciones de “error.”

El Primer Ministro húngaro ha sido uno de los líderes europeos más abiertos contra las sanciones, argumentando que sólo paralizarían las capacidades energéticas de su país.

LEER MÁS:

Orban se dirige a reunirse con Trump: cómo los aliados conservadores están reparando el daño de la era Biden

Europa ya se ha enfrentado a fuertes aumentos de los precios de la energía desde que redujo las importaciones de combustible ruso tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. El alejamiento de un proveedor de larga data ha alimentado mayores costos industriales y debates sobre la independencia energética de la UE. Moscú ha acusado a los gobiernos occidentales de politizar los mercados energéticos y de llevar a Europa hacia alternativas costosas y poco confiables.