Presidente serbio acusado de participar en “safaris humanos” en Sarajevo

Han aparecido imágenes BOMBSHELL del presidente serbio, Aleksandar Vučić, supuestamente sosteniendo un rifle de francotirador en uno de los puntos estratégicos de los viles “safaris humanos” en Sarajevo.

Vučić, líder de Serbia desde 2017, se enfrenta ahora a pruebas cada vez mayores de que se unió a las salidas enfermizas en las que turistas extranjeros adinerados supuestamente pagaron para disparar contra civiles de Sarajevo durante el brutal asedio de los serbios de Bosnia que duró cuatro años.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Entre 1992 y 1996, más de 10.000 personas murieron por bombardeos y disparos de francotiradores en lo que se convirtió en el asedio más largo de una capital en la guerra moderna.

Ahora los fiscales de Milán han iniciado una investigación sobre psicópatas adinerados que supuestamente desembolsaron entre £ 70.000 y £ 88.000 por la sombría emoción, y se dice que se cobraron precios aún más altos para atacar a los niños.

Los impactantes hallazgos del periodista de investigación Ezio Gavazzeni, radicado en Milán, ocuparon los titulares de todo el mundo a medida que se asimilaba el horror de las acusaciones.

Al parecer, entre los turistas de deportes sangrientos se encontraban británicos, que antes eran descritos como figuras adineradas de “extrema derecha” y entusiastas de las armas, principalmente de Italia.

Leer más sobre la historia MATANZA DE TURISTAS Turistas ricos pagaron ‘70.000 libras esterlinas para disparar a personas inocentes en viajes de safari humanos’

Le dijo a El Mundo: “Los clientes venían de muchos países: eran italianos, alemanes, franceses, ingleses, españoles, americanos o canadienses.

“¿Por qué ningún país inició nunca una investigación? Tal vez porque eran personas poderosas, ricas y socialmente influyentes”.

El periodista croata Domagoj Margetić ha presentado una denuncia alegando que Vučić participó y ayudó a organizar los viajes de francotiradores, acusaciones que el presidente ha negado repetidamente.

El abogado serbio Čedomir Stojković ha respaldado las acusaciones y está instando a los magistrados de Belgrado a abrir su propia investigación sobre el supuesto escándalo del turismo de francotiradores.

En su carta a los fiscales de Milán, Margetić señala un vídeo de 1993 que, según dice, muestra a Vučić sosteniendo un rifle de francotirador entre combatientes armados.

Afirma que el grupo tenía su base en el cementerio judío, una línea de frente en la ladera utilizada por francotiradores serbios para atacar Sarajevo.

Pero Vučić respondió, insistiendo en que el objeto en las imágenes era un paraguas y descartando las afirmaciones como una tontería.

Margetić también alega que Vučić sirvió como “voluntario de guerra” en 1992-1993, diciendo que era parte del Destacamento Chetnik Nuevo Sarajevo bajo el mando del comandante Slavko Aleksić.

Como prueba, cita un fragmento de una entrevista de 1994 en la revista Duga en la que se dice que Vučić admitió haber trabajado como voluntario en el “Sarajevo serbio” al comienzo de la guerra de Bosnia.

Vučić dijo: “Cuando comenzó la guerra en Bosnia, fui al Sarajevo serbio y me inscribí como voluntario.

“Yo no era militante del partido, simplemente fui, conocía a unos amigos y por eso fui a defender [the Serbians].”

Vučić añade que pasó un tiempo en el cementerio judío, donde supuestamente se le ve en las imágenes junto a hombres armados.

Margetić también señala el testimonio de Vojislav Šešelj, fundador del Partido Radical Serbio, de extrema derecha, quien dijo en La Haya en 2013 que Vučić era parte de un destacamento militar serbio en Sarajevo.

Los resúmenes judiciales del Centro de Justicia Transicional SENSE señalan que los fiscales de La Haya encontraron “amplias pruebas” de que Slavko Aleksić comandaba una unidad de voluntarios del SRS que operaba desde el cementerio entre 1992 y 1993.

La carta del periodista cita además al Ministro de Defensa de Bosnia, Zukan Helez, quien dice que los combatientes del VRS le dijeron que presenciaron a Vučić disparando contra civiles de Sarajevo desde esa misma línea del frente.

Vučić ha rechazado repetidamente todas las acusaciones, insistiendo en que nunca disparó y que trabajaba como periodista en Pale, a 11 millas de distancia, a principios de la década de 1990.

Helez ha criticado las negativas del presidente serbio, Aleksandar Vučić.

Le dijo a The Sarajevo Times: “Su excusa de que estaba sosteniendo un paraguas, no un rifle, en las imágenes del frente de Sarajevo es una mentira descarada”.

Añadió que tres ex soldados del VRS admitieron recientemente que estaban en el cementerio judío al mismo tiempo que Vucic, y que el líder serbio estaba disparando contra los residentes de Sarajevo con un rifle de francotirador.

En una mordaz carta, Margetić afirma que Vučić no sólo observó los “safaris” sino que ayudó a organizarlos.

Supuestamente actuó como traductor entre cazadores extranjeros y las fuerzas serbias.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

Stojković, un abogado serbio, escribió en Facebook: “Cada vez hay más pruebas de que Aleksandar Vucic formó parte del “safari de francotiradores” durante el asedio de Sarajevo.

“Vučić sabía absolutamente lo que estaba pasando y, de una forma u otra, era parte de ello”.