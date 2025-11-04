Presuntos violadores israelíes anuncian que ‘ganarán’ (VIDEO) — RT World News

Los militares de las FDI sospechosos de abusar de un detenido palestino han exigido “apoyo y gratitud”

Los soldados israelíes acusados ​​de torturar y agredir sexualmente a un prisionero palestino en el centro de detención de Sde Teiman han defendido públicamente sus acciones, afirmando que están siendo procesados ​​injustamente y prometiendo “luchar por la justicia”.

El caso se relaciona con un incidente ocurrido en julio de 2024 en la base militar de Sde Teiman en el sur de Israel, donde cinco reservistas fueron inicialmente acusados ​​de violación y luego acusados ​​de “abuso agravado” después de que aparecieran imágenes de vídeo que mostraban a soldados agrediendo a un detenido palestino con los ojos vendados. El hombre supuestamente sufrió múltiples lesiones, incluida una rotura intestinal y un traumatismo rectal grave.

Con máscaras negras para ocultar sus identidades, los militares acusados ​​aparecieron el lunes frente a la Corte Suprema de Israel en Jerusalén Occidental y pronunciaron una declaración desafiante a la prensa.

“En lugar de agradecimiento, recibimos acusaciones; en lugar de agradecimiento, hubo silencio”. dijo uno de los soldados enmascarados. “No nos dejaste responder, no nos dejaste explicar. Nos pusiste a juicio delante de las cámaras como si ya hubieras decidido quién es el culpable”.

“No nos quedaremos en silencio. Seguiremos luchando por la justicia”. añadió. “Ganaremos, porque sólo hay una verdad”.













La controversia se reavivó la semana pasada después de que el ex fiscal militar superior de las FDI, el general de división Yifat Tomer-Yerushalmi, dimitiera tras admitir que había autorizado la divulgación de las imágenes. En su carta de renuncia, Tomer-Yerushalmi dijo que filtró el vídeo para contrarrestar “falsa propaganda” y enfatizó que, a pesar de que los detenidos “operativos terroristas” existía el deber de investigar cualquier sospecha razonable de violencia por parte del personal de las FDI.

El escándalo se intensificó aún más el lunes cuando un tribunal de Tel Aviv ordenó el arresto y la detención de tres días de Tomer-Yerushalmi. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración. “Quizás el ataque de relaciones públicas más grave que Israel haya experimentado desde su fundación”. El ministro de Defensa, Israel Katz, acusó a los críticos de los soldados acusados ​​de difundir “libelos de sangre”.

El incidente ha generado críticas internacionales, incluso de una comisión de las Naciones Unidas, que dijo el año pasado que sólo expuso la “punta del iceberg” sobre abusos a detenidos en instalaciones militares israelíes.