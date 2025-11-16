Punto de acceso de vacaciones en Gran Bretaña inundado de cocaína rosa por una banda de narcotraficantes venezolanos sedientos de alcohol mientras el narcoenemigo de Trump llega a Europa

Una pandilla venezolana SED DE SANGRE ha estado inundando los lugares de vacaciones británicos con cocaína rosa, según puede revelar The Sun.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió a la poderosa banda Tren de Aragua en uno de los principales enemigos de su país y ha ordenado ataques aéreos contra barcos narcoterroristas operados por narcoterroristas en aguas internacionales.

Tren de Aragua –una pandilla carcelaria convertida en organización criminal– ha estado detrás de descarados ataques, con líderes despiadados que ordenan robos, secuestros y asesinatos.

Su influencia se ha extendido desde Venezuela y se cree que tiene nodos en al menos otros ocho países.

La policía de Madrid anunció la semana pasada que había desmantelado la primera célula de la poderosa pandilla en España mientras busca afianzarse en Europa después de causar estragos en América del Sur.

El miércoles, los detectives que ayudaron a desmantelar al grupo “embrionario” en el destino de verano favorito de Gran Bretaña confirmaron que las drogas vendidas por miembros de la pandilla se vendían en las zonas a las que acuden los turistas del Reino Unido.

Más de 100 policías españoles participaron en la detención de 13 sospechosos.

Las redadas dieron lugar a la incautación de marihuana, cocaína y Tusi, una peligrosa mezcla de ketamina con éxtasis o speed, más conocida como cocaína rosa.

Es popular entre los turistas británicos fiesteros en lugares como Ibiza.

Un jefe de policía con sede en Madrid involucrado en la Operación Interciti dijo a The Sun: “No puedo decir exactamente dónde se vendían las drogas porque es información muy importante que debemos guardar para futuras investigaciones.

“Pero seguro que estaba sucediendo en las zonas a las que van los turistas británicos.

“Los turistas del Reino Unido habrán consumido drogas vendidas por pandilleros del Tren de Aragua, eso es una certeza.

“Siempre esperábamos que España fuera el primer país de Europa en el que esta organización criminal intentaría establecerse.

“Aquí viven casi un millón de venezolanos y lógicamente son los primeros que esta pandilla va a buscar.

“Se pueden camuflar entre su propia nacionalidad pero también para extorsionarlos porque sus compatriotas saben muy bien lo que es el Tren de Aragua y el miedo que le infunden a la gente, y pueden usarlos como soldados de a pie.

“No tenemos evidencia que indique que estén en ningún otro lugar de Europa en este momento, pero sabemos que intentarán recuperarse de este revés porque les ha sucedido en otros lugares donde operan.

“Hemos destrozado esta célula, pero parecerá que otras ocuparán su lugar y heredarán su papel, y por eso ya estamos planeando nuestros próximos pasos”.

La Operación Interciti se activó tras el arresto el año pasado en Barcelona del hermano del líder fugitivo del Tren de Aragua conocido como Niño Guerrero.

La investigación que condujo al desmantelamiento de la primera célula del Tren de Aragua en España y Europa fue dirigida por una unidad antiterrorista especializada de la Policía Nacional española, con la cooperación de fiscales especiales antidrogas.

Un miembro de alto rango de la unidad policial de élite dijo a The Sun: “Esta unidad se creó principalmente para ayudar a combatir el terrorismo y las amenazas de grupos como ETA y extremistas islámicos.

“Pero también nos centramos en grupos que amenazan la estabilidad interna y la seguridad nacional, y las organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua son sin duda una de ellas.

“El hecho de que hayamos dirigido esta investigación muestra la capacidad que tienen para desestabilizar las instituciones en los países donde ya se han afianzado.

“Al hablar con agencias policiales como el FBI, nos han inculcado que organizaciones como Tren de Aragua no pueden ser tratadas como bandas criminales organizadas normales”.

Pintando un escenario aterrador de la violenta guerra de bandas que habría estallado si sus actividades no hubieran sido interrumpidas en España, dijo: “Los hemos eliminado en una etapa embrionaria antes de que lograran establecerse adecuadamente aquí.

“Estábamos en la etapa en la que comenzaban a penetrar después de conocer inicialmente la situación del terreno.

“La experiencia de otros países es que si hubieran llegado a la etapa de consolidación aquí, habrían comenzado a involucrarse en violencia armada y guerras con otras bandas criminales.

“La última fase habría implicado permear las instituciones públicas a través de la corrupción, la extorsión y las amenazas”.

Los cuatro presuntos líderes de los dos subgrupos que supuestamente formaban parte de la primera célula del Tren de Aragua desmantelada en España se encuentran en prisión preventiva en espera de una investigación penal en curso.

Son todos venezolanos de entre veinte y treinta años recluidos en Madrid y Barcelona.

El miércoles, en una nueva señal de la creciente presencia de la pandilla en el popular destino de vacaciones británico, la policía española anunció el arresto de un miembro fugitivo buscado por Chile después de escapar de una enorme operación contra el lavado de dinero.

La mujer anónima, que ahora se enfrenta a la extradición a Sudamérica, fue localizada en un escondite en Molina de Segura, cerca de Murcia, a poco más de una hora en coche desde Benidorm.

La policía y los fiscales de Chile revelaron en junio que habían arrestado a 52 personas y congelado 250 cuentas bancarias después de una operación de meses contra una facción del Tren de Aragua.

Supuestamente se dedicaba al lavado del producto de delitos, entre ellos trata de personas, asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y extorsión.

La policía española dijo a The Sun después del arresto: “Esta mujer tenía una notificación roja de Interpol en su contra.

“Las autoridades chilenas dicen que ella abandonó el país luego del operativo contra integrantes del Tren de Aragua.

“Está acusada de facilitar cuentas bancarias y tarjetas bancarias donde recibió dinero sucio que luego transfirió a una de las empresas fachada de la organización criminal.

“Las transferencias de dinero suman alrededor de 138 millones de dólares”.

Tren de Aragua se fundó en 2014 en la prisión de Tocorón en el estado venezolano de Aragua, a solo 80 millas de la capital venezolana, Caracas.

Hasta hace apenas dos años albergaba un campo de golf, un zoológico, bares, restaurantes y piscinas.

Apodado un complejo estilo Las Vegas controlado por reclusos, el gobierno envió 11.000 soldados para asaltar las instalaciones y recuperar el control en septiembre de 2023 y su líder, aún prófugo, huyó.

La periodista venezolana Ronna Risquez, que recibió amenazas de muerte antes de publicar un libro sobre la pandilla hace dos años, dice que ha ampliado su cartera a alrededor de 20 actividades criminales diferentes, incorporando incluso minería ilegal y juegos de azar en línea desde su creación hace poco más de una década.

Los miembros de las pandillas utilizan criptomonedas más difíciles de rastrear para lavar sus ganancias mal habidas (los expertos dicen que han clonado la estrategia de grupos como el temido Cartel de Sinaloa), así como negocios fachada más clásicos, como los restaurantes.

En México, el presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua, Nelson Arturo Echezuría Alcántara, y sus dos manos derechas fueron capturados por el gobierno.

David Saucedo, especialista en seguridad en México, dijo: “Han evolucionado hasta un punto en el que casi operan como empresas que harán lo que sea necesario para pagar los salarios de sus empleados y sobornos a las autoridades locales.

“Desafortunadamente, las incautaciones, arrestos, cargamentos de droga interceptados y congelaciones de cuentas realizadas no tienen realmente un impacto significativo en los grupos criminales.

“Pandillas como el Tren de Aragua consideran en sus cálculos una pérdida asumida debido a la acción policial.

“Da por sentado que habrá un porcentaje de confiscación”.