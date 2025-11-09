Punto de vacaciones británico en ‘alerta roja’ mientras olas monstruosas de 15 pies azotan la isla después de que los turistas fueran arrastrados al mar y tres muertos

Un punto de vacaciones BRIT ha sido azotado por olas monstruosas de 15 pies que han dejado la isla en alerta roja después de tres muertes.

Tenerife ha afrontado su “día negro más trágico” de los últimos tiempos historia después de que en sólo cinco horas se reportaran tres trágicas muertes y 15 heridos.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Crédito: X

Diez personas fueron arrastradas el sábado al mar embravecido en la localidad turística de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife.

Estaban parados sobre una plataforma de madera que conducía a las rocas cuando una enorme ola se estrelló contra ellos y envió a todos al agua fría.

Una mujer murió después de sufrir un ataque cardíaco y tres quedaron gravemente heridas con traumatismos en las piernas, brazos y caderas.

La mujer que murió era holandesa y tenía 59 años, según informes locales.

‘VACA DE EFECTIVO’ Un cuidador huyó a Tenerife tras mantener ‘enjaulado’ a un pensionista y robar fortuna HOLS INFIERNO Turista salta a la muerte desde el balcón de un hotel de Tenerife mientras el incendio provoca la evacuación

Fue rescatada del agua pero se encontraba en estado de paro cardiorrespiratorio y luego fue declarada muerta en el lugar.

Algunas de las personas afectadas por el drama del Puerto de la Cruz eran pasajeros de un crucero que había llegado a la isla por la mañana.

Sebastián Quintana, presidente de “Canarias, 1.500 kilómetros de costa”, dijo que el transatlántico atracó en la capital santacruceña y llevó a los pasajeros en un recorrido en autobús por la isla.

Quintana calificó el sábado como “el día más trágico” de los últimos diez años de registros.

La segunda muerte fue la de un hombre que cayó al agua en La Guancha, una playa del norte de la isla.

Según los informes, comenzó a luchar cuando la fuerte corriente lo arrastró más lejos de la orilla.

Un helicóptero de rescate logró localizarlo y lo sacó de las aguas agitadas.

Lo llevaron de urgencia al hospital pero murió trágicamente al llegar.

En otro incidente, un hombre fue encontrado flotando en la playa de El Cabezo, en el sur de la isla.

Su cuerpo inconsciente fue sacado del agua cuando los socorristas y los médicos no pudieron resucitarlo y lo declararon muerto en el lugar.

Las investigaciones sobre ambas muertes están en curso.

En otro trágico incidente ocurrido en la playa del Roque de las Bodegas en Santa Cruz de Tenerife, seis bañistas franceses fueron arrastrados al mar.

Según los informes, ignoraron una baliza preventiva que se colocó en el área y entraron en condiciones tórridas.

LA AGONÍA DE LA ESPOSA El ataque al corazón de mi marido fue el comienzo de nuestra pesadilla: un error vital me hizo perder £20.000 ESTAFA DE MADDIE Miré a los ojos a la estafadora Maddie… Un movimiento escalofriante demostró que era una farsa

Se mantiene la alerta costera en la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.

La costa norte de Tenerife y Gran Canaria también están en alerta máxima por olas de 15 pies y se ordena extrema precaución durante la marea alta.