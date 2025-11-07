El DESESPERADO Vladimir Putin ha acoplado motores a reacción a viejas bombas de la era soviética para atacar más profundamente en Ucrania.

La última medida del tirano se produce mientras el Kremlin lucha por asegurar Pokrovsk, la ciudad “de entrada” a Donetsk, que Ucrania ha estado defendiendo ferozmente durante más de un año.

Según se informa, las bombas KAB, equipadas con motores turborreactores de fabricación china, pueden cubrir la asombrosa cifra de 125 millas.

Eso es más del doble del alcance de 50 millas de los kits existentes en Rusia, que han sido desplegados durante el transcurso de la guerra y arrojados tortuosamente cerca de las líneas del frente.

Imágenes no verificadas parecen mostrar los restos del arma mortal en un campo en la región oriental de Poltava.

Entre los escombros, se encontraba un motor turborreactor Swiwin SW800Pro-Y de fabricación china, que se puede comprar en el popular sitio de compras Alibaba por unos 18.000 dólares (13.700 libras esterlinas).

El mayor general Vadym Skibitsky, subdirector de la agencia de inteligencia militar de Ucrania, advirtió que los últimos inventos han sido equipados con “nuevos módulos de control” que los hacen resistentes a los inhibidores.

Se trata de armas de guerra utilizadas para interrumpir los vuelos de bombas, herramientas de las que Ucrania ha dependido en gran medida durante el transcurso de la guerra.

Si bien el último acontecimiento no significa una victoria para el tirano imperialista, ejercerá una enorme presión sobre los esfuerzos bélicos de Volodymyr Zelensky.

Los expertos advierten que las armas nuevas y mejoradas ejercerán una gran presión sobre las fuerzas de defensa aérea de Ucrania, que ahora necesitarán proteger un área mucho más amplia.

Regiones como Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv y Odesa, que antes se consideraban relativamente a salvo de las bombas, ahora estarán en riesgo.

Serhii Kuzan, presidente del Centro de Cooperación y Seguridad de Ucrania, dijo a The Telegraph: “Las ciudades y las instalaciones de infraestructura ubicadas hasta 200 kilómetros (125 millas) de la línea del frente, que antes se consideraban relativamente seguras de las bombas aéreas guiadas, ahora están bajo amenaza”.

Kyiv ya se ha visto obligada a buscar sistemas de misiles aéreos para proteger la infraestructura crítica.

Y los informes sugieren que un ferrocarril clave en la región nororiental de Kharkiv fue atacado por una bomba con correa de propulsión, que fue lanzada a 85 millas de distancia.

El Kremlin empezó a jugar con los KAB en 2023 en medio de la escasez de misiles de crucero.

Se cree que desde entonces se han lanzado unos 40.000 sobre Ucrania, pero según los funcionarios, el país todavía está “muy lejos” de producirlos en masa.

El acontecimiento se produce mientras Ucrania continúa luchando contra las fuerzas de Vlad en la ciudad fortaleza de Pokrovsk.

Cientos de soldados rusos han irrumpido en la zona urbana –conocida como la puerta de entrada a Donetsk– que Ucrania ha defendido durante más de un año contra los incesantes ataques del Kremlin.

Pero las valientes fuerzas ucranianas continúan defendiendo la estratégica ciudad para que no caiga en manos de los soldados rusos, aunque parezca inevitable.

Las imágenes publicadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) muestran drones de ataque apuntando a varios soldados rusos antes de explotar, causando numerosas bajas rusas.

Se puede ver a un soldado ruso tratando de protegerse de un dron de ataque lanzando su rifle de asalto.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas habían avanzado en la maltrecha ciudad y estaban librando batallas casa por casa en un intento por expulsar a las fuerzas ucranianas de la ciudad.

Moscú dice que tomar Pokrovsk le daría una plataforma para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades controladas por Ucrania en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Rusia quiere apoderarse de toda la región de Donbás, que comprende Donetsk y las provincias vecinas de Luhansk.

Ucrania todavía controla alrededor del diez por ciento del Donbás, un área de aproximadamente 1.930 millas cuadradas.

Rusia ha estado amenazando a Pokrovsk durante más de un año, utilizando un movimiento de pinza para intentar rodearla y amenazar las líneas de suministro, en lugar de los mortíferos ataques frontales que empleó para capturar la ciudad de Bakhmut en 2023.

Si es capturada por los rusos, la ciudad sería la más grande de Ucrania en caer desde Bakhmut en mayo de 2023.