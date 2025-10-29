Putin lanza un devastador ataque aéreo contra un hospital infantil en Ucrania, hiriendo al menos a 9 personas con horrorosas heridas de metralla

Un ataque RUSO contra un hospital infantil en el sur de Ucrania ha herido a nueve personas, entre ellas un niño de ocho años.

El presidente Volodymyr Zelensky lo condenó como un ataque “deliberado” que demuestra que Moscú no tiene ningún interés en la paz.

El ataque afectó a un hospital en Kherson, rompiendo ventanas y dejando manchas de sangre en las salas de tratamiento.

Las imágenes publicadas por funcionarios ucranianos mostraban escombros esparcidos sobre camillas y equipos médicos.

Dmytro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania, confirmó que entre los heridos se encontraba una niña de ocho años.

Alrededor de 100 personas se encontraban dentro del hospital en el momento del ataque, dijo Zelensky.

“No podían ignorar dónde estaban atacando”, dijo.

“Este fue un ataque ruso deliberado específicamente contra niños, contra personal médico, contra garantías básicas de vida en la comunidad”.

Moscú no ha comentado sobre el ataque, manteniendo su vieja afirmación de que sólo apunta a sitios militares a pesar de las repetidas acusaciones de crímenes de guerra.

Jersón, situada en la orilla opuesta del río Dniéper, fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas en 2022.

Sigue soportando frecuentes bombardeos y ataques con drones.

Zelensky acusó a Rusia de “no sólo prolongar su guerra terrorista sino también intentar hacer todo lo posible para garantizar que ninguna oportunidad de ponerle fin tenga éxito”.

Sus comentarios se produjeron mientras ataques rusos separados en la región sureña de Odesa dejaron a 27.000 hogares sin electricidad.

Los funcionarios ucranianos creen que esto es parte del esfuerzo continuo de Moscú para paralizar la infraestructura energética del país.

Ataques similares en inviernos pasados ​​sumergieron a millones de personas en la oscuridad, cortando la calefacción durante las temperaturas gélidas.

Ucrania ha seguido respondiendo con sus propios ataques en territorio ruso.

Las autoridades de Kiev afirmaron haber atacado dos refinerías de petróleo y una planta de procesamiento de gas durante la noche.

En la región rusa de Belgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov dijo que un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras tres en la aldea fronteriza de Shebekino.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus tropas habían avanzado en la línea del frente, capturando la aldea de Vyshneve en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

En medio de la intensificación del conflicto, el presidente Vladimir Putin reveló que Rusia había probado con éxito un súper torpedo con capacidad nuclear.

Esto se produce un día después de que Rusia revelara que había disparado un nuevo misil terrestre denominado “Chernobyl volador”.

Hablando ante un grupo de soldados heridos, Putin describió la prueba como “un gran éxito”.

“No hay forma de interceptarlo”, alardeó.

Fuentes rusas han afirmado que el torpedo puede viajar bajo el agua a velocidades de hasta 115 millas por hora y alcanzar profundidades inferiores a 3.000 pies.

Es capaz de crear tsunamis radiactivos capaces de hacer que las costas sean inhabitables.

Sin embargo, el experto en seguridad Philip Ingram MBE señaló que el arma sólo podría usarse con una cabeza nuclear.

Este es un paso que Putin no se atrevería a dar.