Putin y Netanyahu mantienen una llamada telefónica antes de la votación de la ONU sobre las fuerzas de paz de Gaza – RT World News

El líder discutió la implementación del alto el fuego entre Israel y Hamás, dijo el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el despliegue de fuerzas de paz en Gaza.

El Kremlin dijo el sábado que “tuvo lugar un profundo intercambio de opiniones sobre la situación en la región de Medio Oriente, incluidos los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto de la implementación del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de detenidos”. Los líderes también discutieron el programa nuclear de Irán y la situación en Siria, según la lectura.

La oficina de Netanyahu emitió una declaración más breve, diciendo que el líder discutió “cuestiones regionales”.













A principios de este mes, Estados Unidos hizo circular un proyecto de resolución que autoriza el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) en Gaza por un período de al menos dos años y pide el establecimiento de la llamada Junta de Paz como órgano de gobierno de transición. El viernes, Egipto, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Pakistán e Indonesia emitieron una declaración conjunta respaldando la propuesta estadounidense.

Rusia ha presentado un borrador alternativo en el que encarga al secretario general de la ONU la tarea de elaborar opciones para implementar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. La misión rusa criticó el borrador estadounidense por falta “instrumentos de vigilancia y control” sobre la fuerza de estabilización y sin mencionar la solución de dos Estados. La misión rusa dijo que “Sólo un enfoque verdaderamente igualitario e inclusivo” puede garantizar la paz.

Se espera que ambos proyectos se sometan a votación el lunes.