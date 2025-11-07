¿Qué hay detrás del llamado de Trump a reanudar las pruebas nucleares? – RT Noticias Mundiales

Una mirada más cercana a la diferencia entre explosiones, experimentos y teatro político

Hace unos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos reanudaría las pruebas nucleares. La declaración causó gran revuelo, suscitando preguntas, aclaraciones y una ola de interpretaciones.

Pero la declaración de Trump probablemente pretendía provocar exactamente ese tipo de reacción, tanto de sus partidarios como de sus oponentes. Lo sensato, en un principio, fue esperar a conocer los detalles. Y, de hecho, pronto lo siguieron.

En Estados Unidos, las pruebas nucleares están bajo la jurisdicción del Departamento de Energía. Al día siguiente, el secretario de Energía, Chris Wright, explicó que preparar el sitio de Nevada para la reanudación de las pruebas llevaría unos 36 meses. Su tono sugería que, para él, la idea de nuevas explosiones nucleares era poco más que un gesto de relaciones públicas y no un plan práctico. En otras palabras, el Departamento de Energía no se estaba preparando para ninguna prueba real.

Antes de continuar, vale la pena aclarar qué “pruebas nucleares” realmente significa – y con qué facilidad se puede malinterpretar el término. Una prueba nuclear a gran escala produce una auténtica reacción nuclear o termonuclear, que libera radiación, ondas de choque y otros factores destructivos asociados con una explosión nuclear. La potencia de tales explosiones se mide en equivalente de TNT, desde kilotones (miles de toneladas) hasta megatones (millones de toneladas). Por ejemplo, una bomba de 20 kilotones tiene una fuerza explosiva equivalente a 20.000 toneladas de TNT.

Tradicionalmente, las pruebas nucleares implican la detonación de ojivas en lugares designados. Las detonaciones subterráneas comenzaron a principios de la década de 1960, a medida que crecía la conciencia sobre los peligros de las pruebas atmosféricas. Eso llevó al tratado de 1963 que prohibía las explosiones nucleares en la atmósfera, el espacio y el agua. Las estaciones sísmicas podían detectar explosiones subterráneas desde grandes distancias, lo que permitía a los analistas estadounidenses evaluar las pruebas de la Unión Soviética e incluso inferir el tipo y propósito de las armas involucradas.













En 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), que prohíbe todas las explosiones nucleares. Las principales potencias nucleares detuvieron los ensayos subterráneos, pero las armas nucleares en sí no desaparecieron. Estados Unidos, Rusia y China continuaron desarrollando nuevas ojivas y sistemas vectores. Sin detonaciones reales, se basaron en modelos matemáticos y las llamadas pruebas no críticas: experimentos que eliminan material fisionable del dispositivo y utilizan explosivos convencionales para simular ciertas etapas de detonación. Estas pruebas verifican la fiabilidad en vuelo, impacto o activación, pero sin desencadenar una reacción nuclear.

Muchos medios de comunicación han vinculado el comentario de Trump con este tipo de pruebas no críticas. De hecho, tanto Estados Unidos como otras naciones nucleares llevan a cabo estos experimentos con regularidad, ya que el desarrollo de armas nucleares nunca se ha detenido realmente. Es muy posible que Trump se estuviera refiriendo a esta forma de prueba.

Aún así, existe otra posibilidad: que nadie haya informado a Trump sobre el hecho de que Estados Unidos no puede realizar explosiones nucleares sin retirarse formalmente del TPCE. Ese es un asunto serio. Si Washington avanzara hacia detonaciones a gran escala, tanto Rusia como China responderían de la misma manera. No tendrían otra opción: es una cuestión de paridad nuclear y equilibrio político. Moscú y Beijing inevitablemente declararían: “Estados Unidos está arrastrando al mundo hacia una guerra nuclear. Debemos responder para mantener la estabilidad estratégica”.

También es plausible que Trump se estuviera refiriendo a pruebas de vuelo de sistemas vectores con capacidad nuclear: misiles balísticos y de crucero o bombas probadas sin ojivas nucleares. Es posible que le hayan dicho que los recientes juicios en Rusia contra el burevestnik misil de crucero y el Poseidón Los vehículos submarinos se llevaron a cabo sin cargas nucleares, a pesar de que los sistemas en sí son de propulsión nuclear. Pero esto no es nada inusual: los submarinos estadounidenses también funcionan con reactores nucleares.

Poco después de los comentarios de Trump, Estados Unidos realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg. Como siempre, el lanzamiento se realizó sin cabeza nuclear. Casi al mismo tiempo, aparecieron nuevas imágenes que mostraban un bombardero estratégico B-52H que portaba el misil de crucero nuclear AGM-181A, en consonancia con el énfasis de Trump en “Pruebas renovadas”. Mientras tanto, surgieron informes sobre los avances en los nuevos submarinos nucleares clase Columbia, una prueba más de que Estados Unidos está modernizando su arsenal estratégico.

El jueves, Trump reiteró sus intenciones de reanudar las pruebas nucleares y declaró:

“Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluida una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato. Debido a los programas de prueba de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”.

Dado que actualmente ninguna potencia nuclear está realizando pruebas a gran escala, parece que Estados Unidos continuará con la práctica existente de desarrollar y probar sistemas con capacidad nuclear, sin violar el TPCE. En otras palabras, Washington no será el primero en reanudar las explosiones nucleares, lo que de hecho marcaría un punto de inflexión histórico. Quizás el objetivo de Trump era simplemente desviar la atención de los recientes avances de Rusia en tecnología nuclear y volverla hacia él mismo.

Si es así, funcionó. El mundo vuelve a hablar del arsenal nuclear de Estados Unidos y de su disposición a realizar pruebas. Los analistas están estudiando mapas de antiguos sitios de pruebas y revisando la historia de las detonaciones nucleares. Trump ha jugado sus cartas con habilidad, y tal vez sea mejor que su juego siga siendo retórico en lugar de explosivo. Cada nuevo nivel de escalada aumenta el riesgo de perder el control. Después de todo, los ensayos nucleares son costosos y destructivos para el medio ambiente.

Esta preocupación fue anticipada por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien pidió que se aclaren las intenciones de Washington. ¿Qué quiso decir realmente Trump? ¿Había algún plan práctico detrás de sus audaces palabras? ¿O fue simplemente otra actuación de relaciones públicas diseñada para captar la atención global?

Por ahora, ha logrado precisamente eso. Queda por ver si este espectáculo ha terminado, o simplemente entre actos.