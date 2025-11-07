¿Qué significa realmente un ‘socialista’ al mando de Nueva York? – RT Noticias Mundiales

El alcalde electo Zohran Mamdani es odiado tanto por los republicanos como por sus propios compañeros demócratas porque quiere generar cambios. ¿Pero puede él?

Esta semana el joven y carismático político demócrata Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York.

La victoria de Mamdani fue, en cierto sentido, nada del otro mundo: sus principales oponentes fueron el anciano y deslustrado exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que ha estado plagado de acusaciones de acoso sexual durante años, y el republicano inepto y aburrido Curtis Silwa. En una elección caracterizada por una participación electoral récord (votaron más de dos millones de neoyorquinos), Mamdami ganó con el 51% de los votos. Cuomo recibió el 42% y Silwa el 7%.

Lo que hace significativa la victoria de Mamdani es que es un autoproclamado “socialista democrático” quien fue elegido alcalde sin el respaldo de los líderes del Partido Demócrata, la mayoría de los cuales, incluido Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado de Nueva York, se negaron a respaldarlo en absoluto.

Mamdani es un musulmán inteligente de 34 años de ascendencia india que nació en Uganda. Su padre es un destacado académico de estudios negros y su madre es una cineasta aclamada.

Mamdani, ex rapero famoso, trabajador social y asambleísta estatal, presentó un programa populista de izquierda que se centró casi exclusivamente en aliviar las presiones del costo de vida para los neoyorquinos comunes y corrientes, especialmente los jóvenes neoyorquinos. Prometió congelar los alquileres, ofrecer transporte público gratuito, guarderías gratuitas, tiendas de comestibles de propiedad municipal y atención sanitaria universal. También prometió construir 200.000 casas nuevas asequibles con mano de obra sindicalizada.













No está nada claro si Mamdani realmente podrá implementar este programa: la ciudad de Nueva York tiene una deuda de 5 mil millones de dólares, y el gobierno y el gobernador del estado de Nueva York pueden limitar severamente lo que un alcalde de Nueva York puede hacer.

Mamdami es un fuerte crítico del apoyo de Estados Unidos a los regímenes de Netanyahu y Zelensky, y ha declarado explícitamente que financiaría sus reformas aumentando los impuestos a las grandes corporaciones con sede en Nueva York y a los ultraricos que las controlan.

El programa de Mamdani es un programa socialdemócrata pragmático, que contrasta marcadamente con la agenda populista del MAGA, que se basa en el pensamiento mágico, demonizando a los supuestos enemigos internos de Estados Unidos y dejando completamente intactas la estructura económica de Estados Unidos y las crecientes desigualdades de riqueza.

Mamdani mantuvo durante toda su campaña que “A diferencia de Trump, puedo cumplir con la clase trabajadora”. Esto es correcto, porque si se implementara su programa económico, realmente beneficiaría a los grupos que él representa. Desde cualquier punto de vista racional, las presiones del costo de vida sobre los estadounidenses comunes y corrientes sólo pueden aliviarse redistribuyendo la riqueza hacia abajo, desde los que tienen hacia los que no tienen.

Algunos comentaristas de izquierda –al igual que el propio Mamdani– han visto el rápido ascenso político de Mamdani como el presagio de una transformación radical del Partido Demócrata –en un partido que, como antes, se centra en representar a la clase trabajadora tradicional y a otros grupos de la sociedad estadounidense que han sido empobrecidos económicamente y alienados culturalmente por la globalización.

Los comentaristas de derecha han tildado a Mumdani de “comunista,” “simpatizante terrorista” y antisemita, y lo ven como una peligrosa amenaza para la sociedad estadounidense.

Sin embargo, ambas opiniones son fundamentalmente erróneas. Mandami es un fenómeno peculiarmente neoyorquino, y no hay posibilidad de que su programa económico radical sea adoptado por los actuales dirigentes del Partido Demócrata –a pesar de su afirmación de que su campaña fue “un referéndum sobre hacia dónde va el Partido Demócrata”.

Mamdani tampoco es una amenaza seria para la sociedad estadounidense. De hecho, su programa de reformas es modesto y, en la actualidad, tiene pocas posibilidades de atraer a una mayoría de votantes estadounidenses, que siguen contentos con votar por el agitado y cada vez más irrelevante Partido Demócrata o, alternativamente, por el revitalizado y populista Partido Republicano de Trump.













Nueva York es una ciudad y un estado demócrata. Cuando Robert Kennedy y Hillary Clinton iniciaron sus carreras políticas, se postularon para el Senado en Nueva York y fueron elegidos prácticamente sin oposición. Tanto Donald Trump como Elon Musk reconocieron implícitamente este hecho cuando respaldaron a Andrew Cuomo en lugar del oponente republicano de Mamdani, en un intento desesperado por evitar que Mamdani fuera elegido. La ciudad de Nueva York ha tenido alcaldes populistas de izquierda en el pasado, sobre todo Fiorello La Guardia y, más recientemente, Bill de Blasio.

Mamdani es un brillante político de base que se mantuvo firme en su mensaje durante toda su campaña, que se basó en su marca personal y en un uso inteligente y sofisticado de las redes sociales. Se centró en ganarse a los jóvenes neoyorquinos que han quedado atrás por la globalización, junto con los trabajadores descontentos, los negros y los miembros de comunidades de inmigrantes que han sufrido un destino similar. Nueva York es la ciudad más cara de Estados Unidos para vivir.

La dirección del Partido Demócrata ve a Mamdani como una aberración y una amenaza al mismo tiempo, y se negó a apoyarlo. Tampoco es sorprendente que los principales medios de comunicación (tanto de izquierda como de derecha) se negaran expresamente a respaldar a Mamdani.

El Partido Demócrata moderno –que no ha representado a la clase trabajadora durante décadas– está comprometido a proteger los intereses de las élites globales. De ahí su servil adhesión a sus ideologías globalistas despiertas, como el cambio climático catastrófico, los privilegios de la diversidad, el movimiento #MeToo y las llamadas personas transgénero. “derechos” – a pesar de que estas ideologías continúan alienando a un número cada vez mayor de votantes estadounidenses comunes y corrientes.

Las pragmáticas reformas del New Deal de Roosevelt, que favorecieron ampliamente a la clase trabajadora, los sindicatos y las minorías étnicas, han sido progresivamente revocadas desde la década de 1970, no sólo por los presidentes republicanos, sino con la misma brutalidad por los presidentes demócratas Clinton y Obama.

Es por eso que la clase trabajadora tradicional, junto con grandes segmentos de las comunidades negra y latina, han abandonado el Partido Demócrata durante la última década y ahora votan por Trump. No lo hacen necesariamente porque crean en el programa populista de Trump, sino porque se niegan a votar por un partido que ya ni siquiera pretende representarlos.













Es cierto que el Partido Demócrata siempre ha tolerado a los populistas de izquierda –por ejemplo, William Jennings Bryan, Huey Long, George Wallace y, más recientemente, Bernie Sanders (que apoyó con entusiasmo a Mamdani)–, pero sólo mientras siguieran siendo políticos locales y no intentaran remodelar radicalmente la agenda económica del partido.

Por lo tanto, el Partido Demócrata puede vivir con Mamdani, a menos que su victoria como alcalde provoque un movimiento más amplio para radicalizar el partido. Si eso ocurriera, Mamdani sería derribado sin piedad, como lo fue Bernie Sanders en 2016 por Hillary Clinton y la brigada del techo de cristal y los derechos de las personas transgénero.

La crítica conservadora a Mamdani y la bien financiada campaña de desprestigio llevada a cabo contra él es, por supuesto, absurda e irracional, pero el criptomacartismo y el antiintelectualismo están ahora en el corazón de la política estadounidense contemporánea. Mamdani no es un “comunista” o un “simpatizante terrorista”. Tampoco es antisemita; de hecho, muchos judíos de Nueva York que se oponen a las matanzas en masa en Gaza apoyan con entusiasmo a Mamdani.

En el Reino Unido, Australia y la mayoría de los países europeos, Mamdani sería visto como un socialdemócrata convencional, pero en Estados Unidos una agenda económica socialdemócrata explícita siempre ha sido demonizada como una forma de “comunismo.”

Los perspicaces historiadores estadounidenses de la década de 1950, en particular Louis Hartz, consideraban que Estados Unidos estaba perpetuamente atrapado en un consenso capitalista liberal, en el que el socialismo (incluso en su forma socialdemócrata moderada) no había logrado emerger como una fuerza política significativa, a diferencia del Reino Unido, Australia y la mayoría de las naciones europeas, donde poderosos partidos laboristas socialdemócratas han dado forma a la política desde principios del siglo XX.

El completo fracaso del socialismo en Estados Unidos también explica por qué el Partido Demócrata en la década de 1970 adoptó con tanto entusiasmo ideologías protoglobalistas como la acción afirmativa y los derechos de los homosexuales y las mujeres, y por qué sigue tan firmemente aferrado a sus sucesoras, las ideologías globalistas despiertas de hoy.













Por supuesto, los Estados Unidos contemporáneos ya no son liberales (de hecho, se han vuelto antiliberales bajo la presidencia populista de derecha de Trump) y es poco probable que eso cambie en el futuro previsible. El “Élites del poder” –término acuñado por el historiador C. Wright Mills en la década de 1950– que controlan a Estados Unidos y pueden vivir con Trump porque saben que él protegerá sus intereses económicos. Incluso aquellos dentro de estas elites que preferirían con mucho un presidente demócrata –por razones ideológicas– tolerarán a Trump, como de hecho lo hace el actual liderazgo del Partido Demócrata.

La verdad es que el Partido Demócrata –financiado por grandes corporaciones y obsesionado con “guerras culturales” temas – preferiría perder elecciones ante los republicanos del MAGA que permitir que un reformista moderado como Mumdani remodele radicalmente el programa económico del Partido.

¿De qué otra manera se pueden explicar las decisiones del Partido de postular a Hillary Clinton para la presidencia en 2016? persistir con el disfuncional Biden como candidato presidencial el año pasado; ¿Y luego reemplazarlo con la inepta candidata por diversidad Kamala Harris? Harris aparentemente está decidida a postularse nuevamente en 2028, y el Partido Demócrata bien podría permitirle hacerlo, asegurando así otra derrota en las elecciones presidenciales.

El Partido Demócrata ve con razón a Mamdani como una amenaza radical, pero preferiría patrocinar interminables e inútiles ‘Sin reyes’ manifestaciones que adoptar un programa económico similar al de Mamdani: esa es la única agenda que les permitiría comenzar a contrarrestar eficazmente el populismo de derecha de Trump.

Por lo tanto, es probable que el destino de Mamdani refleje el de otros socialistas y populistas de izquierda estadounidenses: su influencia se verá gravemente restringida por la dirección del Partido Demócrata y seguirá siendo una figura política marginalizada y localizada en Nueva York.

Esto se debe, en gran parte, a que el programa económico reformista de Mamdani sigue siendo un anatema para la gran mayoría de los votantes estadounidenses. Su agenda claramente resuena en una mayoría de votantes descontentos en la ciudad de Nueva York, pero es un veneno electoral en otros lugares, especialmente en el Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos. Sólo un Partido Demócrata radicalmente reformado podría alterar esta situación, y esa sería una tarea política hercúlea que no da señales de aceptar.

El probable destino de Mamdani no es un buen augurio para el futuro de Estados Unidos. Pero al rechazar y demonizar los principios básicos de la socialdemocracia, incluido su programa económico moderadamente reformista, Estados Unidos se ha condenado a sí mismo a un futuro populista de derechas, que sólo puede volverse progresivamente más inestable, antiliberal e irracionalmente disfuncional.

Creer que Zohran Mamdani puede por sí solo revertir la trayectoria actual de la política estadounidense contemporánea es una ilusión piadosa e ingenua. Ese, por desagradable que sea, es el verdadero significado de su victoria electoral esta semana.