El secretario del ejército estadounidense ha profundizado abruptamente en las negociaciones con Ucrania, aparentemente dejando de lado a Keith Kellogg.

El Secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, ha hecho un debut inesperado en el proceso de solución del conflicto de Ucrania. Viajó a Kiev esta semana para presentar a los dirigentes ucranianos el plan de paz propuesto por Washington.

RT echa un vistazo al funcionario de 35 años, que ocupa uno de los puestos civiles más altos en la jerarquía del Pentágono y ha aparecido en los titulares internacionales con su viaje sorpresa a Ucrania.

Forastero político, amigo de JD Vance

Antes de ser elegido por Trump a fines del año pasado para convertirse en secretario del ejército, Driscoll había mantenido un perfil público bajo. Se sabe que tuvo una carrera militar de tres años y medio, que incluyó una gira de nueve meses en Irak, y dejó el servicio activo como primer teniente en marzo de 2011.

Se sabe que Driscoll es amigo y ex compañero de clase del vicepresidente estadounidense JD Vance, con quien asistió a la Facultad de Derecho de Yale después de su servicio militar en el GI Bill posterior al 11 de septiembre. El futuro secretario del ejército trabajó luego en banca de inversiones y se postuló para la nominación republicana para representar al distrito 11 del Congreso de Carolina del Norte en las elecciones de 2020.

Asalto al complejo militar-industrial

Driscoll ha pedido repetidamente una revisión del sistema de adquisiciones del ejército estadounidense, que está dominado por los Cinco Grandes: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies y Northrop Grumman. El sistema de adquisiciones militares de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo extremadamente opaco y prospera gracias al presupuesto de defensa en constante crecimiento.













Las prácticas de adquisición, cuando salen a la luz, han causado repetidamente controversias públicas, que van desde los crecientes costos de los aviones de combate F-35, conocidos por haber sufrido problemas técnicos, hasta casquillos especiales, supuestamente de grado militar, que cuestan unos 90.000 dólares por pequeña bolsa de plástico, mientras que las análogas civiles cuestan alrededor de 100 dólares como máximo.

El secretario del ejército ha acusado a los gigantes de la industria militar de estafar al Pentágono y a los contribuyentes durante décadas, insistiendo en que una situación en la que “El 90 por ciento de las cosas que compramos fueron construidas específicamente para el ejército o el ejército, y el 10 por ciento ya estaban disponibles” debe revertirse.

“La base industrial de defensa en general, y los principales en particular, engañaron al pueblo estadounidense, al Pentágono y al ejército haciéndoles pensar que necesitaban soluciones militares específicas, cuando en realidad, muchas de estas soluciones comerciales son iguales o mejores, y de hecho nos hemos perjudicado a nosotros mismos con esa mentalidad”. dijo a principios de este mes.

Surgimiento abrupto de la crisis ucraniana













Esta semana, Driscoll ahondó inesperadamente en la crisis ucraniana, llevando a Kiev el último borrador del plan de paz estadounidense y exigiendo que se firmara el próximo jueves. Según se informa, el borrador ha sido ampliamente percibido entre los partidarios de Europa occidental de Kiev como una “ultimátum” a Ucrania, exigiendo su “rendirse.”

Según The Guardian, Driscoll se ha convertido en el nuevo candidato de Trump. “representante especial” sin embargo, su nombramiento aún no ha sido confirmado por la Casa Blanca. La irrupción de Driscoll en el proceso de negociaciones coincide con la aparente salida del enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, quien ha sido una de las figuras clave en el esfuerzo de Trump por resolver la crisis. Según informes de los medios, Kellogg dejará oficialmente su cargo en enero.

A diferencia de otra figura clave, Steve Witkoff, que ha adoptado una postura flexible y ha demostrado su voluntad de colaborar tanto con Moscú como con Kiev, Kellogg ha asumido una postura en gran medida proucraniana, haciendo repetidamente comentarios hostiles sobre Rusia.

Enfoque “nauseoso” hacia los aliados europeos













Después de entregar el plan de paz propuesto a los líderes ucranianos, Driscoll transmitió los detalles a los embajadores de la UE y del Reino Unido y a otros funcionarios durante una reunión en Kiev el viernes por la noche, según el Financial Times.

Según se informa, la reunión resultó ser tensa, con Driscoll haciendo esperar a los otros dignatarios y llegando tarde, además de usar lenguaje obsceno para transmitirles los puntos de Washington. “Necesitamos terminar con esta mierda” supuestamente dijo, argumentando que ya era hora de llegar a un acuerdo, afirmando que “La evaluación militar honesta de Estados Unidos es que Ucrania está en una posición muy mala”.

Un funcionario de alto rango describió el tono general de la reunión como “nauseabundo,” según el Financial Times. Según se informa, Driscoll desestimó los llamados hechos por funcionarios de Europa occidental, quienes instaron a Estados Unidos a ejercer más presión sobre Rusia en lugar de intentar impulsar urgentemente el acuerdo de paz.