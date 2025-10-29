Redada policial en Río de Janeiro deja 64 muertos (VIDEOS) — RT Mundo Noticias

El operativo tenía como objetivo “combatir la expansión territorial” de un grupo criminal, dijeron las autoridades

Al menos 64 personas murieron en una redada policial masiva en Río de Janeiro el martes, escribió CNN Brasil, citando a las fuerzas de seguridad estatales. Entre los muertos, se cree que al menos 60 eran delincuentes, dos agentes de la policía civil y dos agentes de la policía militar.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, dijo que el número de muertos podría aumentar a medida que la operación continúa.

Se dice que los vídeos publicados en Internet muestran varios incendios en la zona del ataque, con disparos audibles de fondo.

Según las autoridades, lanzaron el operativo con el objetivo de “combatir la expansión territorial” del grupo criminal Comando Vermelho.

Parece que una faixa de gaza más es apenas el río de janeiro también conocido como afeganistão brasileiro em mais uma operação desastrosa pra contrater o comando vermelho que transformou a cidade numa zona de guerra. pic.twitter.com/49Dm2piXtz -mel ⁷ (@dracomalfoxy) 28 de octubre de 2025

La operación estuvo en marcha durante más de un año, dijo el gobierno, y en ella participaronmás de 2.500 policías militares y civiles.

Não, isso não é a Faixa de Gaza.É o Rio de Janeiro, o coração de um país que perdeu o controle do proprio território.Hoje foi guerra urbana, guerra de verdade. Drones lanzando granadas, barricadas em chamas, gente se esconde dentro de casa enquanto o Estado tentava retomar… pic.twitter.com/dyepArvukC — López (@Zack_lope) 28 de octubre de 2025

Hasta el momento al menos 81 personas han sido arrestadas. Dos sospechosos que recibieron disparos están detenidos en el Hospital Penha, añadió CNN Brasil. En total, en la operación participaron unos 2.500 agentes de policía.

Las autoridades de Río de Janeiro realizan periódicamente redadas en las favelas como parte de la lucha contra el crimen organizado. La operación actual, sin embargo, es la más mortífera en la historia de la ciudad.