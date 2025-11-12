Reino Unido deja de compartir inteligencia sobre ‘narcobarcos’ con Estados Unidos: medios – RT World News

Londres supuestamente se opone a los ataques del presidente Donald Trump a presuntos buques de cárteles

El Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia sobre presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe con Estados Unidos después de que el Pentágono comenzó a realizar ataques letales contra los barcos, informaron el martes CNN y The Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos ha matado al menos a 76 personas en aguas internacionales desde septiembre como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra aquellos que, según él, son “narcoterroristas” operando desde Venezuela.

Según CNN, Londres suspendió el intercambio de inteligencia porque cree que los ataques son ilegales según el derecho internacional. Una fuente militar del Reino Unido dijo a The Times: “No nos limitamos a atacar el barco y matar gente. Los arrestaríamos”.

El Reino Unido había utilizado recursos de inteligencia estacionados en sus territorios caribeños de ultramar para ayudar a la Guardia Costera de Estados Unidos a interceptar embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas, dijo CNN.













El principal funcionario de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó los ataques estadounidenses como “ejecución extrajudicial” mientras que Venezuela y la vecina Colombia negaron que las víctimas estuvieran involucradas con los cárteles. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha rechazado las acusaciones de Trump de que su gobierno se estaba beneficiando del tráfico de drogas.

Trump ha desplegado una armada naval, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford, cerca de la costa de Venezuela, insinuando que podría autorizar ataques en suelo venezolano. Sin embargo, niega buscar un cambio de régimen. Maduro, por su parte, puso en alerta a los militares y prometió repeler cualquier ataque.