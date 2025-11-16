Reino Unido planea endurecer drásticamente las normas de asilo: ministro del Interior – RT World News

La nueva propuesta incluye protecciones reducidas para los refugiados y el fin de los beneficios automáticos para los solicitantes de asilo, según Shabana Mahmood.

Londres planea reducir drásticamente las protecciones para los solicitantes de asilo y hacerles esperar dos décadas para solicitar su estancia definitiva como parte de una importante reforma política, dijo la ministra del Interior, Shabana Mahmood, a The Sunday Times. Dijo que el Reino Unido está luchando por gestionar una afluencia constante de recién llegados.

Según las normas existentes introducidas en 2005, los refugiados en Gran Bretaña reciben cinco años de estatus antes de poder solicitar un permiso indefinido para permanecer, o residencia permanente y, finalmente, la ciudadanía. Mahmood quiere reducir ese período inicial a la mitad e introducir revisiones periódicas para evaluar si las personas siguen siendo elegibles para recibir asilo. Aquellos cuyos países de origen se consideren seguros recibirán instrucciones de regresar.

Para los refugiados que llegan ilegalmente, el período de espera para solicitar una licencia indefinida se cuadriplicaría a 20 años. “La migración ilegal está desgarrando a nuestro país” dijo Mahmud. “Si no solucionamos esto, creo que nuestro país quedará mucho más dividido”.

Las solicitudes de asilo en Gran Bretaña han alcanzado un nivel récord, con alrededor de 111.000 solicitudes presentadas en el año hasta junio de 2025, según datos del gobierno. El número de solicitantes casi se ha duplicado desde 2021, según un informe del Ministerio del Interior.













Aquellos que lleguen legalmente enfrentarán una espera de 10 años. La política permitiría a los refugiados cualificados acortar el tiempo de espera entrando “específico” rutas de trabajo o estudio. “Será esencialmente un sistema mediante el cual cuanto más contribuyas, podrás adelantar ese período”. dijo Mahmud.

La reforma también pondría fin al deber legal de brindar apoyo a los solicitantes de asilo. Los refugiados a los que se les concedieran permisos de trabajo perderían el acceso a la vivienda y a los subsidios semanales, y se retiraría el apoyo a cualquiera que infrinja la ley.

Mahmood describió el sistema actual como “roto” y “injusto.” Anteriormente advirtió que el Reino Unido está perdiendo el control de sus fronteras y dijo el mes pasado que no restablecer el orden erosionaría la confianza en el estado.

La medida se produce mientras aumenta el apoyo al Partido Reformista, antiinmigración y escéptico con la UE, liderado por el diputado Nigel Farage. Una encuesta de septiembre mostró que el partido cuenta con el respaldo del 35% de los británicos, el laborismo con el 20% y los conservadores con el 17%.