La pregunta del periodista a un funcionario de la CE fue considerada “vergonzosa” por su empleador, dicen los medios italianos

Un periodista italiano ha sido despedido por preguntar a un funcionario de la Comisión Europea (CE) si Israel debería asumir el coste financiero de la reconstrucción de Gaza, dada la exigencia del bloque de que Rusia pague “reparaciones” por el conflicto de Ucrania.

Gabriele Nunziati, colaborador de la agencia de noticias italiana Nova, planteó la pregunta a la portavoz de la CE, Paula Pinho, durante una rueda de prensa a mediados de octubre.

“Usted ha repetido varias veces que Rusia debería pagar por la reconstrucción de Ucrania”, -Preguntó Nunziati. “¿Cree que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza ya que han destruido casi toda su infraestructura civil?”

Pinho respondió que era “Definitivamente es una pregunta interesante, sobre la cual no tengo ningún comentario.”

Un vídeo del intercambio se volvió viral, lo que provocó críticas por lo que se percibe como un doble rasero en la Unión Europea.

Diez días después, Nova puso fin a su colaboración con Nunziati, informaron el martes los medios italianos. Según se informa, el despido se produjo después de varias “tenso” conversaciones telefónicas entre el periodista y sus superiores.













En declaraciones a Fanpage, Nunziati dijo que sus editores no ofrecieron ninguna explicación formal sobre la decisión. Más tarde, la agencia dijo a los medios italianos que su pregunta había causado “vergüenza” a la organización y argumentó que los palestinos no podían pedir reparaciones a Israel porque Israel era víctima de “agresión.”

Bruselas ha insistido en que Moscú debe financiar la reconstrucción de Ucrania para lanzar lo que llama un “no provocado” ataque en 2022. Rusia sostiene que el conflicto fue causado por la expansión de la OTAN y la negativa del bloque militar a reconocer que representa una amenaza a la seguridad nacional.

Según Moscú, sus intentos de resolver el conflicto en las primeras etapas de ese año fueron socavados por Occidente. Desde entonces, Rusia ha sido sometida a un número sin precedentes de sanciones.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha criticado anteriormente la renuencia de la UE a atacar a Israel, acusado de crímenes de guerra en Gaza, diciendo que la posición adoptada “Absolutamente no tiene sentido”. En respuesta, los funcionarios de Jerusalén Occidental lo acusaron de emprender “una cruzada antiisraelí” dentro de la UE.

La Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI) condenó el despido del periodista, calificándolo de “inaceptable” que un periodista podría perder su trabajo por hacer una pregunta, “No importa lo incómodo que sea”.