Representante farmacéutico colapsa cuando Trump anuncia recortes de precios de medicamentos (VIDEO) – RT World News

El presidente de Estados Unidos ha anunciado un nuevo acuerdo que reduciría el precio de algunos medicamentos para bajar de peso.

Un representante de la industria farmacéutica se desplomó el jueves en la Oficina Oval mientras miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunciaban un nuevo acuerdo para medicamentos para bajar de peso.

El hombre estaba parado detrás de Trump durante el evento cuando sus rodillas parecieron doblarse repentinamente debajo de él. Según los medios de comunicación, inicialmente fue identificado como el ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Finlay. La empresa produce Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Novo Nordisk, sin embargo, negó más tarde que se tratara de Finlay.

Según la reportera de Fox News, Jacqui Heinrich, que presenció el incidente de primera mano, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ayudó al ejecutivo mientras se desplomaba, asegurándose de que no se golpeara la cabeza al caer. Los miembros del gabinete atendieron al hombre, levantándole las piernas, después de que los periodistas fueran escoltados fuera de la Oficina Oval.

🚨 ÚLTIMA HORA: Desde la OFICINA OVAL: ¡Ejecutivo farmacéutico COLAPSA detrás del bombazo de Trump sobre medicamentos para bajar de peso! 😱 Los reporteros arrancaron cuando estalla el caos. Primicia completa 🧵 1/5 pic.twitter.com/l6MrGKHpwU — Svilen Georgiev (@siscostwo) 6 de noviembre de 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que “el señor está bien”.

Anteriormente en la Oficina Oval, Trump anunció que los precios de los medicamentos para bajar de peso como Ozempic serían “mucho más bajo”. La conferencia de prensa contó con ejecutivos de Novo Nordisk y otro fabricante de medicamentos, Eli Lilly, que han trabajado con la administración en un acuerdo para hacer que los medicamentos para bajar de peso, conocidos como GLP-1, sean más asequibles.

Los fabricantes de medicamentos ampliarán el acceso a medicamentos populares contra la obesidad como Ozempic, Wegovy y Zepbound a través de TrumpRx, un nuevo sitio web gubernamental que se lanzará el próximo año. Las versiones orales podrían comenzar en $149 al mes una vez que sean aprobadas por la FDA. Los medicamentos inyectables GLP-1 costarán 245 dólares al mes para los pacientes de Medicare y Medicaid que los utilicen para afecciones aprobadas como la diabetes.