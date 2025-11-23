Repugnante mundo de safaris humanos donde los demonios ‘pagan 80.000 libras esterlinas para matar niños’ y los francotiradores de la zona de guerra entregan armas a los ‘turistas oscuros’

DE PIE junto a un francotirador en la línea del frente en Irak, al turista oscuro Andrew Drury se le ofreció la oportunidad de disparar él mismo.

El horrorizado padre de cuatro hijos rechazó la oportunidad de matar, pero este mes los fiscales en Italia anunciaron que estaban investigando acusaciones de que europeos ricos de extrema derecha habían hecho precisamente eso: arrojar luz sobre el oscuro y horrible mundo de los llamados “safaris humanos”.

Las impactantes afirmaciones alegaban que los turistas habían pagado grandes sumas de dinero para disparar contra hombres, mujeres y niños inocentes durante el asedio de Sarajevo en la década de 1990.

Es repugnante que se afirme que se ha puesto un precio superior a las cabezas de los niños.

Se dice que hasta 100 depravados entusiastas de las armas de círculos de extrema derecha pagaron hasta £88.000 para participar en los juegos de asesinato, según el periódico La Repubblica, con tiradores provenientes de Italia, Estados Unidos, Rusia y otros lugares.

La guerra de Bosnia vio a la ciudad capital, Sarajevo, bajo asedio durante casi cuatro años, el período más largo en la historia de la guerra moderna, con más de 10.000 personas muertas por bombardeos y disparos de francotiradores entre 1992 y 1996.

Sniper Alley, el apodo del bulevar principal que atraviesa la ciudad, se convirtió en una vía notoriamente peligrosa durante el conflicto en el que las fuerzas serbias de Bosnia rodearon Sarajevo en un intento de obligar al gobierno a ceder a sus demandas.

Durante mucho tiempo han circulado rumores sobre los enfermizos viajes turísticos realizados durante este tiempo, y las acusaciones llamaron la atención del público por primera vez en el documental Sarajevo Safari de 2022, realizado por el cineasta esloveno Miran Zupanic.

“Lo impactante de esta historia y creo que la razón por la que ha captado la imaginación del público es que son personas ricas las que supuestamente han pagado para hacer esto”, dice a The Sun el profesor Kenneth Morrison, un destacado experto en los Balcanes.

“Estaban cazando presas humanas sin tener en cuenta la vida humana y por eso es tan impactante.

“Es interesante que haya sucedido en un momento particular de nuestra historia social, un momento en el que existe una sensación general de que ciertas elites se comportan como desean sin temor a ser procesadas.

“Al leer algunas de las publicaciones en las redes sociales sobre este tema durante la semana pasada, es interesante ver que la gente está haciendo vínculos con el caso Epstein, en el sentido de que refleja una cultura de impunidad.

“Existe la percepción de que los ricos hacen lo que hacen, y en este caso eso supuestamente incluye matar, y de alguna manera nunca son procesados ​​por ello”.

Oferta mortal

Andrew Drury, un turista de guerra durante 20 años que “pasó vacaciones” en zonas de guerra en todo el mundo, incluidas Somalia, Afganistán y Chechenia, también había oído antes los rumores de safaris humanos. Describió la supuesta práctica como “locura” y añadió: “No es turismo oscuro, es asesinato”.

El jefe de construcción de Guildford, Surrey, incluso contó que una vez le ofrecieron la oportunidad de hacer un tiro al azar.

“Visité la línea del frente en Kirkuk, Irak, cuando me ofrecieron la oportunidad de que un francotirador me disparara”, dijo.

“Ni siquiera miraría por el alcance, no podría quitar otra vida humana, ni siquiera podría matar a un animal, pero la gente lo hace todo el tiempo.

“Hubo gente que viajó a Irak y se unió a las Pershmerga (fuerzas armadas kurdas), se podría clasificar como que estaban de vacaciones, aunque se unieron y lucharon contra ISIS.

“¿Eso fue turismo? No eran soldados y eso estuvo en todas partes del frente durante la guerra de Irak”.

Andrew apareció en el muy elogiado documental Danger Zone de la cineasta polaca Vita Maria Drygas y hoy es periodista y documentalista.

Mirando hacia atrás, el atractivo del turismo oscuro para Andrew fue vivir al límite, lo que lo sumió en situaciones muy peligrosas.

“Estaba viajando con mi primo en Irak cuando se nos acercaron unos tipos estadounidenses, que imagino que podrían haber sido oficiales de inteligencia, y me dijeron que tenía una etiqueta con precio en mi cabeza”, dijo.

“Me dispararon varias veces mientras filmaba en Kirkuk y una vez intenté entrar en Chechenia haciendo algo tonto y molestando un poco a los rusos”.

Precio de 200.000 libras esterlinas

De vuelta a Sarajevo, la accesibilidad de la ciudad al resto de Europa y su composición geográfica presentaban una buena oportunidad para un enfermizo “safari humano”.

La hermosa capital se encuentra en un valle de los Alpes Dináricos, rodeada de montañas casi por todos lados. Los fiscales italianos alegan que “turistas” sedientos de sangre volaron desde la ciudad fronteriza de Trieste, en el norte de Italia, antes de viajar a las colinas para cazar humanos.

Supuestamente pagaron grandes sumas de dinero a soldados pertenecientes al ejército de Radovan Karadzic, el exlíder serbio de Bosnia que fue declarado culpable de genocidio y otros crímenes contra la humanidad en 2016.

“Tienes que estar en un lugar al que puedas llegar”, afirmó el profesor Morrison, profesor de Historia Moderna del Sudeste Europeo en la Universidad De Montfort de Leicester.

“La suma que pagaron no habría sido sólo por la experiencia de disparar contra civiles, sino por organizar toda la infraestructura y llevarlos allí.

“Habría sido necesario que llegaran en avión antes de transportarlos de manera segura en vehículos militares a un lugar desde donde pudieran disparar antes de regresar de manera segura al final del día o el fin de semana.

“Habrían tenido que pagar por protección, por gasolina, por armas.

“Había mucha criminalidad durante la guerra, mucho contrabando en aquel entonces, por lo que todo habría sido posible, aunque incluso para los estándares de lo que fue una guerra terrible, esto sería impactante.

“Hoy en día probablemente estamos hablando de al menos el doble del coste que costaba entonces, hasta £200.000”.

‘Vacaciones’ del asesinato

La caza de humanos no es nada nuevo: en la antigua Grecia, la clase alta de Esparta practicaba regularmente el acecho y el asesinato de su población servil.

En 2005, el cineasta Eli Roth fue criticado por la depravación de su película de terror Hostel, que contaba la historia de la gira de dos estudiantes universitarios estadounidenses por Europa con mochila y culminó con una invitación a un albergue eslovaco que ofrecía la oportunidad de asesinar y torturar a víctimas de secuestro.

El director dijo que su espeluznante trama se había inspirado en parte en un sitio web tailandés que encontró que afirmaba ofrecer vacaciones para matar, y dijo que no estaba seguro de si la oportunidad de asesinar a sueldo era real o una estafa.

“El sitio afirmaba que la persona a la que estabas matando se había registrado y que parte del dinero iría a parar a su familia porque estaban muy arruinados y de todos modos iban a morir”, le dijo a Dread Central en 2006.

“Para llegar más lejos [in my research] Habría tenido que dar información personal y me imagino que esta gente mata gente para ganarse la vida”.

La ética que rodea al turismo oscuro “cotidiano” ha sido durante mucho tiempo tema de debate, pero se cree ampliamente que visitar destinos asociados con conflictos y muerte –como Auschwitz-Birkenau en Polonia o el World Trade Center en Nueva York– puede ser educativo y que es importante recordar lo que sucedió allí.

¿Pero visitar zonas de conflicto activo es un paso demasiado lejos?

“Fui terriblemente egoísta, fue algo irresponsable”, dijo Andrew, un hombre casado y padre de cuatro hijos, que se convirtió en uno de los turistas de guerra más famosos del mundo.

“Cuando se estrenó el documental Danger Zone me sentí enfermo y avergonzado de mí mismo.

“Hacer la película me cambió por completo, tuve la suerte de poder reflexionar sobre mí mismo y no era un personaje agradable. También cambió por completo mi visión sobre el turismo de guerra.

“Si quieres ayudar, únete a alguna organización, no lo hagas por autogratificación.

“He logrado hacer mucho bien, pero el título de ‘turista de guerra’ me da vergüenza”.

Cuando se estrenó el documental Danger Zone me sentí enfermo y avergonzado de mí mismo.

Andres Drury

Los viajeros están cada vez más interesados ​​en visitar lugares del mundo a los que pocos turistas han llegado antes y esto en sí mismo puede resultar problemático.

En 2014, un grupo peruano que representaba a tribus indígenas aisladas como los Mashco-Piro en el Amazonas dijo que los turistas que les habían dejado baratijas y ropa en viajes de ‘safari humanos’ los estaban enfermando.

Personas influyentes en las redes sociales se han sumado a esta tendencia: el turista estadounidense Mykhailo Polyakov fue arrestado después de realizar un aterrizaje ilegal y no autorizado en la restringida isla Sentinel del Norte en el Océano Índico a principios de este año.

El YouTuber de 24 años fue duramente criticado por dejar una lata de coca cola y un coco a la tribu sentinelesa, un pueblo indígena no contactado del pueblo andamanese, en riesgo de infección o enfermedad mortal.

‘Un nuevo mínimo’

Hoy en Sarajevo, la guerra sigue viva en la mente de la gente y aparece en las conversaciones cotidianas.

“Existe la sensación de que nunca se hizo justicia en su totalidad, que los responsables de algunos de los crímenes que tuvieron lugar nunca fueron procesados ​​y creo que la noticia de esta investigación será bienvenida”, afirmó el profesor Morrison.

“Tengo muchos amigos que sobrevivieron al asedio y eso los cambió para siempre.

“Lo terrible de esta guerra es que fueron, en gran parte, sus vecinos quienes les hicieron esto: a veces las personas que vivían en los mismos bloques de apartamentos o las personas con las que iban a la escuela.

“Ellos fueron los que les dispararon de manera tan psicológica que es muy difícil superar eso. Nunca podrás volver a confiar plenamente”.

La investigación en Milán tuvo su origen en una denuncia judicial presentada por Ezio Gavazzeni, escritor afincado en la ciudad, así como en un informe presentado por la ex alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic.

“No hubo motivaciones políticas o religiosas”, dijo Gavazzeni, sobre los presuntos turistas francotiradores enfermos.

“Eran gente rica que iba allí por diversión y satisfacción personal.

“Estamos hablando de personas amantes de las armas que tal vez van a campos de tiro o de safari en África”, añadió el profesor Morrison.

“Si logran procesar con éxito, esto sería un nuevo mínimo para el llamado turismo oscuro”.