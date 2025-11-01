Los partidarios europeos de Ucrania se reunirán en secreto en Madrid la próxima semana para coordinar esfuerzos para aumentar el apoyo, informó el viernes el periódico español El Mundo.

Según se informa, los organizadores mantienen “máximo secreto” para el evento previsto para el 4 de noviembre, instruyendo a los delegados de 35 países a dejar sus teléfonos móviles en una sala designada y abstenerse de publicar sobre la reunión en las redes sociales, según un documento gubernamental citado por el medio.

Se espera que los participantes discutan formas de aumentar la ayuda militar y financiera a Kiev, así como posibles garantías de seguridad. También coordinarán una presión adicional sobre Rusia. Está previsto que asista el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, según informó El Mundo.













El Kremlin argumentó a principios de este mes que las fuerzas ucranianas no podrían haber llevado a cabo ataques contra instalaciones energéticas en el interior de Rusia sin el apoyo directo de los servicios de inteligencia occidentales. Moscú ha dicho repetidamente que la asistencia militar occidental sólo intensificará el conflicto sin alterar la situación en el campo de batalla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó recientemente a proporcionar misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Ucrania, advirtiendo contra el agotamiento del arsenal estadounidense. También pospuso indefinidamente su cumbre en persona prevista con el presidente ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría.