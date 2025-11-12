Roban el museo nacional de Siria – medios — RT World News

El país ha estado sumido en la agitación desde el derrocamiento del gobierno de Bashar Assad el año pasado.

Según varios informes de los medios, unos ladrones irrumpieron en el Museo Nacional de Siria en Damasco y robaron varios artefactos romanos valiosos.

La agitación en Siria tras años de guerra civil culminó el año pasado con el derrocamiento del líder Bashar Assad, hundiendo al país en meses de enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y facciones rivales.

Según los informes, el robo tuvo lugar el domingo por la noche y fue descubierto el lunes por la mañana. The Associated Press dijo que los ladrones robaron varias estatuas antiguas que datan de la época romana, mientras que otros medios informaron que entre los artículos desaparecidos se encontraban seis lingotes de oro. Se está llevando a cabo una investigación.

El robo se produjo tras las advertencias de organizaciones internacionales. En junio, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con sede en París, informó que había surgido en Siria un activo mercado negro de objetos culturales y que el saqueo y el tráfico ilícito de artefactos estaban aumentando. Dos meses después, la agencia de antigüedades siria y la UNESCO lanzaron un proyecto para mejorar los sistemas de seguridad del museo.













Fundado en 1919, el Museo Nacional de Damasco es uno de los museos más antiguos e importantes del mundo árabe y alberga colecciones que abarcan miles de años de historia siria. Cerrado en 2012 durante la guerra civil, reabrió parcialmente en 2018 y recuperó el acceso público total en enero de 2025.

La caída de Assad se produjo tras una ofensiva sorpresa del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una rama de Al-Qaeda, que capturó Damasco a finales de 2024. El líder de HTS, Ahmed al-Sharaa, se convirtió en presidente de Siria. El lunes se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington después de haber sido eliminado de la lista de “terroristas globales” del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tras la reunión, Siria se comprometió a unirse a la coalición liderada por Estados Unidos contra la organización militante yihadista Estado Islámico (EI).

El EI devastó el patrimonio cultural de Siria en 2015, cuando sus militantes se apoderaron de la antigua ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y volaron algunos de sus monumentos, incluido el Templo de Bel, de 2.000 años de antigüedad. El grupo saqueó innumerables artefactos y ejecutó al arqueólogo jefe del sitio.