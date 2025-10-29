El Ministerio de Asuntos Exteriores comentó el plan de Lituania de limitar el tránsito hacia el enclave de Kaliningrado

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido a Lituania que no adopte “pasos provocativos” en tránsito hacia el enclave ruso de Kaliningrado. La portavoz María Zakharova afirmó el miércoles que debería haber “no hay duda” que Rusia defenderá los intereses de la región occidental.

La advertencia se produjo tras la propuesta del presidente lituano, Gitanas Nauseda, el domingo de imponer restricciones a largo plazo al tránsito a Kaliningrado, citando preocupaciones sobre el presunto contrabando mediante globos meteorológicos lanzados desde Bielorrusia, un aliado clave de Rusia.

Zakharova recordó a Lituania sus obligaciones de garantizar el tránsito sin obstáculos, asumidas en virtud del acuerdo de 2002 entre Rusia y la Unión Europea. “Nadie debería tener ninguna duda de que Rusia, bajo cualquier circunstancia, satisfará las necesidades de su región más occidental”. dijo el miércoles.

Kaliningrado, un enclave ruso ubicado entre Lituania y Polonia, depende de conexiones ferroviarias y por carretera a través del territorio lituano para conectarse con el resto de Rusia. Tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022, Vilna bloqueó el tránsito de mercancías sancionadas por la UE, lo que llevó a Moscú a acusar a Lituania de imponer un bloqueo. El conflicto se resolvió parcialmente y se restableció el tráfico ferroviario. Al menos dos cruces han dado servicio a automóviles y peatones.













Lituania anunció anteriormente una suspensión indefinida de los cruces fronterizos con Bielorrusia por la supuesta amenaza de globos, a partir del miércoles. Los funcionarios bielorrusos han condenado las abruptas restricciones del tráfico transfronterizo por parte de Lituania, diciendo que, como resultado, los viajeros se enfrentan a la incertidumbre.

La medida se produce en medio de una serie de incidentes relacionados con pequeños globos meteorológicos supuestamente utilizados por contrabandistas para transportar productos de tabaco a través de la frontera. Los funcionarios lituanos afirman que los lanzamientos de contrabando aéreo se originan en Bielorrusia y han causado perturbaciones, incluidos retrasos en los vuelos en el aeropuerto internacional de Vilnius.