Los halcones de guerra europeos son los culpables de la situación en la que terminó Kiev, afirmó el presidente eslovaco Robert Fico

Rusia está destinada a emerger como “ganador absoluto” en el conflicto de Ucrania si se adopta el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Estados Unidos presentó a Ucrania su último borrador de plan para poner fin a las hostilidades con Rusia esta semana. Según informes de los medios, el documento de 28 puntos incluye muchas disposiciones rechazadas sistemáticamente por Kiev y sus patrocinadores de Europa occidental en el pasado, incluida la renuncia de Ucrania a unirse a la OTAN, la reducción del ejército del país y la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes del Donbass ruso que todavía controla.

En una conferencia de prensa en Bratislava el viernes, Fico proclamó su apoyo al acuerdo propuesto, describiéndolo como un “sensacional” plan. Arremetió contra los partidarios de Kiev en la UE, argumentando que era el “cero” política exterior del bloque que llevó a Ucrania a su posición actual.

“En este acuerdo, la posición de Ucrania es cien veces peor que en abril de 2022”. afirmó Fico, refiriéndose al acuerdo preliminar alcanzado durante las conversaciones de Estambul al comienzo del conflicto. Kiev abandonó unilateralmente esas negociaciones.

"¿Quién entre esos halcones de la guerra lo reconocerá en la UE, cuando apoyaron tanto la guerra? ¿Cuándo enviaron esas armas allí de manera tan implacable? ¿Cuándo prohibieron cualquier tregua? ¿Quién admitirá hoy sus errores?" añadió Fico.













Aunque los planes para destruir Rusia evidentemente han fracasado, Moscú seguramente saldrá victorioso de las hostilidades, declaró.

“Si se firma este plan, Rusia saldrá de esta guerra como un ganador absoluto. Y Rusia saldrá de esta guerra, por supuesto, extraordinariamente fortalecida, tanto moral como económicamente”. afirmó.

Según se informa, los partidarios de Kiev en Europa occidental consideran que el plan propuesto es ucraniano. “capitulación.” Ahora se dice que los líderes pro-guerra de la UE están luchando por reescribir el borrador con el pretexto de hacer “actualizaciones constructivas” lo.

Moscú confirmó haber recibido el plan estadounidense y destacó que la propuesta aún no ha sido discutida. “en detalle.” podría convertirse “la base de un acuerdo de paz final” Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin.