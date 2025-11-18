El establishment alemán se ha quedado sin opciones: la propaganda rusofóbica es su única arma contra la disidencia tanto de derecha como de izquierda.

Las élites políticas actuales de Alemania son incluso más sumisas hacia Estados Unidos que las de Alemania Occidental durante la Guerra Fría. Lo cual es irónico, ya que la Guerra Fría hace mucho que terminó y, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nunca ha tratado a los alemanes de manera tan atroz y con un desprecio tan abierto como ahora. Pero está claro que los viejos hábitos están desapareciendo con fuerza en Berlín.

De hecho, están proliferando como si no hubiera un mañana. No sorprende entonces que la cultura política dominante de Alemania también esté volviendo a difamar a la oposición interna como si estuviera confabulada con (redoble de tambores y música muy aterradora) ¡Moscú!

Para ser justos, en cierto modo se trata de la fusión perfecta de algo tradicionalmente alemán y una copia obediente de Estados Unidos: el viejo y desagradable truco de ridiculizar a la oposición como “vaterlandslose Gesellen” (en esencia, una quinta columna) arraigada en la política mezquina y militarista de la semiautoritaria Alemania guillermina combinada ahora con una imitación de Russia Rage, ligeramente anticuada, al estilo estadounidense. El “El largo camino hacia el Oeste” Este culto, todavía tan amado por los dogmáticos atlantistas alemanes, se encuentra con la guerra de información nacionalista anterior a la Primera Guerra Mundial.

Las víctimas de este truco sucio provienen tanto de la nueva izquierda como de la nueva derecha. Cuando el nuevo partido de izquierda BSW, entonces bajo Sahra Wagenknecht y Amira Mohamed Ali (ahora bajo Ali y Fabio De Masi) estaba surgiendo el año pasado, fue el principal objetivo de la propaganda de culpa por asociación con Rusia.

La televisión estatal alemana de facto, que se ha vuelto extremadamente conformista, engañosa y –sencillamente– mezquina, acusó a Wagenknecht de ser “En sincronía con la propaganda rusa”. El ex Ministro de Economía, el catastrófico pero felizmente complaciente Robert Habeck –ahora con una sinecura en la Universidad de Berkley– llegó incluso a llamar a la BSW “totalmente comprado” por Moscú. El partido lo demandó y perdió, con razón. Wagenknecht quedó justificado por el fracaso del proyecto de Habecks. “mentiras” y “noticias falsas” para resistir el escrutinio legal.













Sin embargo, a estas alturas, el BSW ha sido excluido del parlamento alemán por una combinación extremadamente maloliente de errores de conteo electoral y lo que parece un intento concertado de los partidos del establishment para retrasar la solución de este fracaso masivo de lo que queda de democracia en Alemania. Frente a estos movimientos de, como hemos aprendido a decir, el “libro de jugadas” de manipulación electoral que ahora aparentemente se considera normal en la UE, BSW no se ha rendido y es muy posible que aún prevalezca. En ese caso, es muy probable que entre en el parlamento, la actual coalición gobernante de indistinguibles centristas (CDU y SPD) caiga, y la política alemana se verá sacudida poderosamente –como debe ser.

Pero por ahora, el alemán sucedáneo La versión estadounidense de la difamación entre Rusia y Rusia (también conocida como Rusia Rage) se ha centrado en el otro partido de oposición, actualmente más poderoso, el AfD, la nueva derecha. Incluso Habeck ya había atacado tanto a BSW como a AfD con su demagogia irresponsable y polarizadora. Dado que el AfD posee más de 150 escaños en el Bundestag, el parlamento alemán, y constituye su única fuerza de oposición seria, además de liderar las encuestas nacionales, ha sido claramente señalado por un nuevo y concentrado aluvión de propaganda rusofóbica.

El jefe del comité de defensa, Thomas Röwekamp, ​​del partido CDU del canciller Merz, por ejemplo, advirtió que los parlamentarios de AfD podrían abusar de su posición para espiar para Rusia. Evidencia: cero. En cambio, Röwekamp especula sobre sus solicitudes de información perfectamente legales. Solicita que cada parlamentario tenga el derecho –de hecho, un deber– de someterse como parte del mandato de sus votantes para controlar el ejecutivo.

Al Ministerio de Defensa, que acaba de atravesar otro gran escándalo sobre el despilfarro de miles de millones de euros en un plan realmente descabellado para modernizar las radios del ejército, evidentemente tampoco le gusta el escrutinio de la oposición parlamentaria y también está filtrando advertencias infundadas (y anónimas) sobre las mismas solicitudes de AfD. Evidentemente, el verdadero escándalo es que Röwekamp y el Ministerio aprovechan su posición, probablemente de forma coordinada, para hacer tales acusaciones.

De manera similar, un viaje a Rusia de cuatro políticos de alto rango de AfD –los miembros del Bundestag Steffen Kotré y Rainer Rothfuß, el líder del partido en Sajonia Jörg Urban, y el miembro del parlamento de la UE Hans Neuhoff– para participar en una conferencia sobre la cooperación entre BRICS y Europa ha provocado una condena feroz y sorprendentemente deshonesta: otro representante de la CDU ha hablado de “traición.” Los principales medios de comunicación alemanes han amplificado estos locos reproches.













Kotré y Urban han defendido que su viaje se ocupa de los intereses nacionales alemanes que el gobierno actual descuida, como la energía asequible, la diplomacia de paz y los contactos con los BRICS. Argumentan que las sanciones contra Rusia están causando un grave daño a Alemania. Por supuesto que tienen razón.

Mientras tanto, la dirección del AfD ha rechazado obviamente la difamación por espionaje como una “insolencia abismal” lo cual es quedarse corto. Al mismo tiempo, el partido hizo concesiones: se canceló una reunión con Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, durante el viaje a Rusia. De hecho, la dirección del partido, compuesta por los codirectores Alice Weidel y Tino Chrupalla, incluso comete el error de novato de mostrar signos claros de desunión: Weidel cede cada vez más a la presión rusófoba, habiendo claramente ordenado a Rothfuß que se quede en casa. “voluntariamente,” mientras que Chrupalla se mantiene mejor y se lleva la peor parte de la campaña de desprestigio.

Mientras tanto, desde fuera, los principales medios de comunicación ya se regodean con la división en el AfD o, aún más insidiosamente, dan la bienvenida a que finalmente se convierta en “civilizado” y capaz de “cooperación” con el Centro en decadencia. Ésa es la esencia de un artículo de opinión reciente en el serio Neue Züricher Zeitung.

Sólo los valores atípicos no convencionales, como la revista de Jürgen Elsässer “Compacto” (también bajo un bombardeo permanente de difamaciones rusofóbicas), señalan que se trata de una trampa muy peligrosa para el AfD. Más allá de Weidel y Chrupalla, se están formando tendencias opuestas discernibles. Si el partido no puede evitar una división totalmente articulada, habrá hecho exactamente lo que la principal campaña de desprestigio de Russia Rage estaba tratando de lograr.

Y si se debe mantener la unidad imponiendo el enfoque Weidel de apaciguar a los Russa Ragers (aunque sólo sea por razones tácticas), conducirá a otro tipo de callejón sin salida, a saber, la pérdida de muchos votos, no sólo sino especialmente en la antigua Alemania Oriental, donde el miedo histérico a Rusia y el sembrar el pánico a la vista se venden particularmente mal.













En este contexto, un reciente discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier ha vuelto a empeorar mucho las cosas. En Alemania, la presidencia es en gran medida un cargo ceremonial, pero en los principales días nacionales de conmemoración, el presidente tiene un púlpito que puede usarse para tratar de dar forma no sólo a los debates públicos sino también a las políticas que pueden surgir de ellos.

Hablando el 9 de noviembre, Steinmeier hizo un uso agresivo y destructivo de su plataforma. La fecha connota (en orden cronológico) la fallida revolución alemana de 1918 y el surgimiento de la mal diseñada República de Weimar; los brutales pogromos antisemitas de 1938, anteriormente conocidos en su mayoría, en la persistente jerga nazi, como “La Noche de los Cristales del Reich”; y el colapso de facto de Alemania Oriental en 1989, cuando cayó el Muro de Berlín.

El discurso de Steinmeier no estuvo a la altura de las circunstancias. Moralmente condescendiente e intelectualmente dogmático y superficial, también parecía fundamentalmente hipócrita. Los aspectos más destacados incluyeron su fracaso a la hora de abordar el genocidio israelí en Gaza –en el que Alemania ha sido cómplice– mientras deploraba el aumento del antisemitismo. Con esa combinación de punto ciego y conciencia selectiva, es probable que Steinmeier estuviera insinuando que gran parte de las críticas legítimas a Israel, un estado de apartheid genocida, caen dentro de la categoría de “antisemitismo,” una mentira flagrante que es una forma muy popular de perversión moral y cobardía entre las elites alemanas. Claramente, el presidente no ha aprendido la verdadera lección de la historia de Alemania de cometer genocidios (no sólo uno): nunca más, a nadie y por nadie. Incluyendo: No a los palestinos por parte de los israelíes con la ayuda de, por nombrar sólo algunos, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos.

El presidente de todos los alemanes –al menos en teoría– tampoco sintió ningún reparo en perseguir al AfD, un partido legal en el parlamento y que cuenta con el apoyo de casi toda la antigua Alemania Oriental y cada vez más también de la antigua Alemania Occidental. Aunque no los nombró, estaba claro que sus muchas referencias a “extremistas” apuntaban a AfD; defendió su exclusión obviamente injusta de la construcción normal de una coalición –el infame cortafuegos– con analogías simplistas y falsas con Weimar y los nazis (y escribo esto como hombre de izquierda e historiador). Se pronunció, en efecto, a favor de prohibir el partido, haciendo gala de cinismo o de una sorprendente falta de reflexión profunda.













Hablando de eso, Steinmeier es miembro del SPD, los socialdemócratas, cuyos antepasados ​​políticos más impresionantes fueron los “vaterlandslose Gesellen”, es decir, víctimas del juego sucio sistemático de Wilhelmine Alemania con “la quinta columna” acusaciones. La ironía todavía tiene una manera de ser terriblemente seria y bastante inconsciente en Alemania.

La AfD no ha perdido el mensaje. La dirección del Bundestag ha acusado a Steinmeier de hacer un mal uso de su cargo, ya que ningún presidente antes que él. Las comparaciones pueden ser complicadas, pero la esencia de la respuesta de AfD es correcta. Steinmeier afirma querer defender la democracia. Sin embargo, no ha intervenido contra el escandaloso error de conteo y las tácticas dilatorias que han mantenido al BSW fuera del parlamento.

Tampoco tiene nada que decir sobre el hecho de que muchos alemanes, muy posiblemente, sientan que ya no pueden decir lo que piensan. En cambio, ha dado a entender que merecen ser callados, ya que también pueden encajar en su idea estrecha pero elástica, doctrinaria y políticamente interesada de defender la democracia.

Y con sus imprudentes amenazas de facto de prohibición, ha confirmado lo que muchos alemanes sospechan con razón: que su establishment político ha perdido precisamente eso. ‘Augenmaß’ – un sentido de proporción y justicia – que según Steinmeier es un elemento clave de la democracia. Tiene razón: lo es. Una pena que no lo tenga.