VLADIMIR Putin lanzó otro despiadado ataque con drones contra Kiev, matando a seis personas e hiriendo a decenas.

Cientos de dispositivos invadieron la capital de Ucrania en las primeras horas de esta mañanadestruyendo edificios de apartamentos e incendiando la ciudad.

El sonido de las explosiones retumbó por toda la ciudad e iluminó elcielo ya que al menos 35 resultaron heridos en otro atroz ataque.

El ataque ha sido descrito como el mayor en Kiev en casi tres semanas: tuvo como objetivo edificios civiles y convirtió las calles en escombros.

Las campañas aéreas rusas más recientes han tenido como objetivo la infraestructura eléctrica en todo el país antes de los crudos meses de invierno.

Volodymyr Zelensky calificó el alboroto nocturno como “vil y calculado”.

Dijo que unos 430 drones y 18 misiles atacaron varios edificios de gran altura, causando una devastación generalizada.

Y añadió: “Este fue un ataque deliberadamente calculado destinado a causar el máximo daño a las personas y a la infraestructura civil”.

Mientras tanto, las autoridades dijeron que viviendas en “prácticamente todos los distritos” fueron atacadas.

La administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, advirtió a los residentes que se refugiaran poco después de la medianoche del jueves.

En una publicación en Telegram escribió: “En Kiev hay mucho ruido”.

Los residentes de Kiev recordaron los horrores: describieron edificios “derrumbados”, vecinos “gritando” y pánico absoluto cuando las fuerzas de Vlad desataron el infierno en sus hogares.

Mariia Kalchenko dijo que fue un milagro que sobreviviera después de que su edificio fuera impactado.

Ella dijo: “No escuché nada, sólo me di cuenta de que mi cabello estaba en llamas.

“Me di vuelta y vi que no había ninguna pared, y había el departamento de un vecino, el vecino estaba gritando, no había puerta y las llamas iban desde la puerta principal hacia el departamento”.

Oleh Hudyma, de 59 años, dijo que se dirigía a un refugio antiaéreo cuando escuchó la fuerza del ataque.

Dijo: “Me levanté, me vestí, salí y hubo una explosión. No podía escuchar el motor (del dron) en marcha, solo una explosión, llamas, todo voló”, dijo.

“Estaba en la cocina y me caí al suelo”.

Mientras tanto, Iryna Synyavska, de 62 años, dijo que tres personas murieron en dos apartamentos. próximo al de ella.

Ella dijo: “Mi vecino y su padre murieron por el techo que se derrumbó. En el (apartamento) de al lado vivía una anciana, tenía más de 80 años, dijo Synyavska. Su hija estaba visitándola.

“Su cuerpo acaba de ser recuperado porque las paredes se cayeron”.

Según informes, ocho de los diez distritos de la capital fueron alcanzados, incluida la embajada de Azerbaiyán, que resultó dañada por los restos de un misil Iskander.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó los acontecimientos de inaceptables, considerando que el país es un corredor de transporte clave para el comercio ruso con Irán y otros socios en Oriente Medio.

En la región de Odesa, drones rusos atacaron una calle muy transitada el día de mercado en Chornomorsk, matando a dos personas e hiriendo a otras 11, incluida una niña de 19 meses, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

Según Zelensky, en el asalto aéreo de esta noche, que también tuvo como objetivo Odesa en el sur y Kharkiv en el noreste, drones y misiles se estrellaron contra bloques de apartamentos de gran altura.

En una publicación en Telegram, describió que el ataque tenía como objetivo causar el mayor daño posible a las personas y a la infraestructura civil.

Moscú ha negado haber atacado a los lugareños e insistió en que la campaña estaba dirigida únicamente a energía instalaciones.

Ucrania utilizó sus sistemas de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, para repeler el ataque y derribó 14 misiles, dijo Zelenskyy. El líder ucraniano ha suplicado a sus partidarios extranjeros que envíen más sistemas sofisticados.

Altos funcionarios de defensa europeos reunidos en Berlín el viernes prometieron mantener su apoyo a Ucrania. El Ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, participó de forma remota en la reunión.

Mientras tanto, otro de los drones de Vlad atacó un mercado en Chornomorsk, en el sur de Ucrania, y mató a dos personas.

Viene como Ucrania pasos intensificar su campaña de drones sobre la infraestructura rusa.

Los Sheskharis aceite La refinería estalló en llamas después de que fuera alcanzada por uno de los dispositivos de Kiev.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, dijo que cuatro personas resultaron heridas en la explosión, que paralizó el principal depósito de petróleo de Vlad y una terminal de contenedores.

En otro golpe humillante, Kondratyev anunció el estado de emergencia ya que, según informes, se suspendieron las exportaciones de petróleo.