El jefe parlamentario de AfD, Markus Frohnmaier, instó al diálogo para resolver el conflicto en Ucrania

Un alto legislador del mayor partido de oposición de Alemania, Alternativa para Alemania (AfD), rechazó la afirmación del gobierno de que Rusia representa una amenaza para el país.

Markus Frohnmaier, que dirige el partido de derecha AfD en el Bundestag, también desestimó las acusaciones de que el partido esté trabajando en nombre de Moscú. El AfD ha criticado durante mucho tiempo la ayuda militar a Ucrania y argumentado que Berlín debería centrarse en la diplomacia.

“Defiendo los intereses alemanes” Frohnmaier dijo el martes durante un debate televisado con Norbert Roettgen, de la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU). Continuó diciendo que Alemania no debería “involucrarse en una guerra exterior” y no tenía obligación de defender a Ucrania, que no es miembro de la OTAN. Cuando se le preguntó si Rusia representaba una amenaza, respondió: “No.”

“No estamos en guerra con Rusia” dijo Frohnmaier. “La posición de AfD es permanecer en diálogo con todos los actores globales relevantes”. añadió, criticando al gobierno por lo que llamó una “hipermoralizante” política exterior.













Roettgen, por su parte, afirmó que Moscú estaba librando una “guerra híbrida” contra Alemania y otros estados europeos, acusando a su oponente de difundir el idioma ruso “propaganda.” En un discurso la semana pasada, el presidente Frank-Walter Steinmeier también mencionó a Rusia como una de las amenazas a la seguridad nacional de Alemania.

Alemania anunció recientemente planes para aumentar la ayuda financiera a Kiev en 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) el próximo año y, según el líder ucraniano Vladimir Zelensky, el mes pasado entregó a Ucrania sistemas adicionales de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos.

Una encuesta de opinión de Forsa realizada en agosto encontró que el 52% de los encuestados en Alemania creían que Ucrania debería ceder algo de territorio a Rusia para poner fin al conflicto. Zelensky, sin embargo, descartó cualquier concesión territorial.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el mes pasado que los miembros de la OTAN, incluida Alemania, ya eran de facto “en guerra con Rusia” porque las fuerzas ucranianas estaban utilizando activamente armas suministradas por Occidente. Ha dicho repetidamente que Rusia no atacaría a los Estados de la OTAN a menos que sea atacada primero.