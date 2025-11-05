Rusia reiniciará pruebas de bombas nucleares a gran escala en el Ártico

RUSIA ha anunciado que se preparará para iniciar pruebas de bombas nucleares a gran escala en la región del Ártico.

Se produce cuando el ejército estadounidense lanzó hoy un misil balístico intercontinental Minuteman III después de que Trump ordenara reanudar “inmediatamente” las pruebas del vasto arsenal nuclear de Estados Unidos por primera vez en tres décadas.

Las fuerzas estadounidenses probaron el alcance del ICMB desarmado en un viaje de 4.200 millas cerca del atolón Kwajalein en el Océano Pacífico en un vuelo que se esperaba que durara unos 22 minutos.

El misil balístico de 7 millones de dólares, capaz de transportar ojivas nucleares, tiene un alcance total de 6.300 millas.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, afirmó que Estados Unidos había realizado un ejercicio en octubre para practicar un ataque nuclear preventivo con misiles contra Rusia.

El general ruso Valery Gerasimov dijo que altos funcionarios estadounidenses dejaron claro que Washington “tiene como objetivo preparar y realizar pruebas nucleares”.

“Considero aconsejable comenzar inmediatamente los preparativos para pruebas nucleares a gran escala”, dijo Belousov en una reunión del consejo de seguridad ruso convocada apresuradamente.

“La preparación de las fuerzas y las instalaciones en el polígono central de pruebas en el archipiélago de Nueva Zembla permite realizarlas en un corto plazo”.

Se entiende que Putin ha exigido ahora “propuestas sobre el posible inicio de los trabajos de preparación de armas nucleares para las pruebas”.

Dijo al consejo: “Rusia siempre ha cumplido estrictamente y sigue cumpliendo sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

“No tenemos planes de retirarnos de estas obligaciones”.

Pero dejó en claro que ya había declarado que “si Estados Unidos u otros estados que son partes del tratado relevante realizan tales pruebas, Rusia también tendría que tomar acciones recíprocas adecuadas.

“En este sentido, instruyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, a los servicios especiales y a las agencias civiles pertinentes a que hagan todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto”.

En 2023, Rusia dijo que sólo reanudaría las pruebas de sus armas nucleares si Washington lo hacía primero.

Las fuerzas estadounidenses probaron con éxito el misil Minuteman III GT 254 con capacidad nuclear desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

El cohete desarmado aterrizó cerca del sitio de pruebas de defensa contra misiles balísticos Ronald Reagan del ejército en las Islas Marshall.

El misil Minuteman III es parte de la tríada nuclear estadounidense: un sistema militar que utiliza tres métodos distintos de lanzamiento de armas nucleares.

Esto incluye misiles balísticos intercontinentales (ICBM) terrestres, misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y bombarderos estratégicos que lanzan armas desde arriba.

El propósito de una tríada nuclear es garantizar que una nación tenga una capacidad creíble de segundo ataque, lo que significa que puede sobrevivir a un ataque nuclear y tomar represalias de manera efectiva.

Actúa como un potente elemento de disuasión nuclear y está destinado a ser lanzado únicamente en respuesta a un ataque nuclear por parte de una nación enemiga.

El ruido de sables de Estados Unidos se produce tras las agresivas pruebas nucleares realizadas por los rusos y la rápida expansión de su arsenal nuclear por parte de China.

Trump ordenó a Estados Unidos que reanudara las pruebas nucleares la semana pasada antes de reunirse con Xi Jinping para mantener conversaciones comerciales de alto riesgo, y dijo que las pruebas se realizarían en igualdad de condiciones con Rusia y China.

Dijo que si bien Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, Rusia ocupa el segundo lugar y China está en un distante tercer lugar, pero lo estará incluso “dentro de cinco años”.

El ejército estadounidense ya prueba periódicamente sus misiles capaces de transportar una ojiva nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992 debido a una prohibición de pruebas.

Pero el presidente sugirió que los cambios eran necesarios porque otros países estaban probando armas.

No estaba claro a qué se refería, pero evocaba las escaladas de la época de la Guerra Fría y una carrera armamentista nuclear.

Trump escribió en Truth Social: “Debido a los programas de prueba de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”.

“Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluida una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato.

“Debido al tremendo poder destructivo, ODIO hacerlo, ¡pero no tuve otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China está en un distante tercer lugar, pero lo estará incluso dentro de 5 años”.

Las pruebas nucleares de Estados Unidos Por Sayan Bose, reportero de noticias extranjeras Desde el momento en que Estados Unidos llevó a cabo la detonación de su bomba nuclear Trinity en 1945 hasta 1992, Estados Unidos detonó 1.030 bombas atómicas en pruebas, la mayor cantidad que cualquier otro país. Esas cifras no incluyen las dos armas nucleares que Estados Unidos utilizó contra Japón en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras pruebas estadounidenses fueron atmosféricas, pero luego se trasladaron bajo tierra para limitar la lluvia radiactiva. Los científicos han llegado a referirse a estas pruebas como inyecciones. El último disparo de este tipo, llamado Divider como parte de la Operación Julin, tuvo lugar el 23 de septiembre de 1992 en los Sitios de Seguridad Nacional de Nevada, un extenso complejo a unas 65 millas de Las Vegas. Estados Unidos detuvo sus pruebas por un par de razones. El primero fue el colapso de la Unión Soviética al final de la Guerra Fría. En segundo lugar, Estados Unidos firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en 1996. Sin embargo, desde el tratado ha habido pruebas por parte de India, Corea del Norte y Pakistán, las potencias nucleares más nuevas del mundo. El Reino Unido y Francia también tienen armas nucleares, mientras que desde hace mucho tiempo se sospecha que Israel posee bombas atómicas. Pero, en términos generales, Estados Unidos también contaba con décadas de datos de pruebas, lo que le permitía utilizar modelos informáticos y otras técnicas para determinar si un arma detonaría con éxito. Todos los presidentes desde Barack Obama han respaldado planes para modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos, cuyo mantenimiento y mejora costará casi un billón de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Estados Unidos depende de la llamada tríada nuclear: silos terrestres, bombas transportadas por aviones y misiles con puntas nucleares en submarinos en el mar para disuadir a otros de lanzar sus armas contra Estados Unidos.

Carrera de armamentos nucleares

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la semana pasada que Rusia probó un nuevo dron submarino de propulsión atómica y con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear.

Dijo que Moscú había probado su misil Burevestnik de propulsión nuclear, un misil de crucero con armas nucleares y que vuela bajo.

Fue probado con éxito sobre el Océano Ártico después de años de desarrollo y varios vuelos de prueba iniciales anteriores.

Moscú anunció la exitosa prueba del Poseidón, un dron submarino con capacidad nuclear que, según Putin, es “imparable”.

“No hay nada parecido en el mundo en términos de velocidad y profundidad de movimiento de este vehículo no tripulado, y es poco probable que alguna vez lo haya”, añadió.

Trump se refirió a los movimientos rusos a bordo del Air Force One a principios de esta semana y dijo a los periodistas que Putin debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania “en lugar de probar misiles”.

Mientras tanto, Beijing ha más que duplicado el tamaño de su arsenal a aproximadamente 600 armas nucleares en 2025 desde 300 armas en 2020, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington.

Dijo que los funcionarios militares estadounidenses estiman que China tendrá más de 1.000 armas nucleares para 2030.

La demostración de fuerza del desfile del Día de la Victoria de Beijing en septiembre reveló cinco misiles con capacidad nuclear que pueden alcanzar los Estados Unidos continentales.

A principios de este año, Trump señaló que quería presionar a sus homólogos ruso y chino en la otra dirección, diciendo que quería reanudar las conversaciones sobre control de armas nucleares con ambos países.

A pesar de que su anuncio sonó como una escalada, Trump dijo a los periodistas que le gustaría ver una desnuclearización y una reducción de la escalada.

“En realidad estamos hablando con Rusia sobre eso”, dijo Trump, aunque no dio más detalles.

El número exacto de ojivas que tiene cada país es secreto, pero se estima que Rusia tiene un total de unas 5.459 ojivas, mientras que Estados Unidos tiene unas 5.177.

Esas cifras incluyen ojivas desplegadas, almacenadas y retiradas.

Las reservas mundiales de ojivas nucleares alcanzaron su punto máximo en 1986 con más de 70.000 ojivas, la mayoría en la Unión Soviética y Estados Unidos, pero desde entonces se han reducido a unas 12.000, la mayoría todavía en Rusia y Estados Unidos.

China es la tercera potencia nuclear con 600 ojivas, Francia tiene 290, el Reino Unido 225, India 180, Pakistán 170, Israel 90 y Corea del Norte 50, según la Federación de Científicos Estadounidenses.

Rusia, Estados Unidos y China están llevando a cabo importantes modernizaciones de sus arsenales nucleares.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, adoptado en 1996, prohíbe todas las explosiones nucleares en cualquier parte del mundo.