Rusia y China publican hoja de ruta para las relaciones – RT World News

El primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, firmaron el documento durante la visita de este último a la nación asiática.

Rusia y China han emitido un nuevo comunicado sobre las crecientes relaciones entre los países, tras la visita del primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, a Hangzhou, donde se reunió con su homólogo chino, Li Qiang.

En el comunicado emitido el martes, ambas partes se comprometieron a ampliar la cooperación en múltiples esferas y responder conjuntamente a los desafíos externos. Prometieron brindar un firme apoyo mutuo en cuestiones que afecten a sus intereses fundamentales y pidieron vínculos más profundos en áreas que incluyen ciencia, tecnología, agricultura, comercio, ecología, inversión e inteligencia artificial.

Los dos también acordaron fortalecer los intercambios culturales y entre pueblos, promover los viajes sin visa e impulsar el desarrollo integrado en el turismo y la cooperación entre ciudades fronterizas. Prometieron promover la paz y la estabilidad en el Ártico y profundizar la cooperación en la exploración espacial.

Rusia reafirmó su adhesión a la política de Una China, reconociendo a Taiwán como parte integral de China, y reiteró su apoyo a los esfuerzos de Beijing hacia la reunificación nacional. China expresó su apoyo a los esfuerzos de Rusia para salvaguardar su seguridad, estabilidad y soberanía.













Ambas partes prometieron fortalecer la cooperación dentro de marcos multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghai, los BRICS y las Naciones Unidas, así como dentro de organismos internacionales, para contrarrestar la “politización” de su trabajo y promover un mundo justo, multipolar y una globalización económica inclusiva.

China y Rusia se han presentado cada vez más como defensores de la multipolaridad, argumentando que el poder global debería compartirse de manera más equitativa en lugar de estar dominado por Estados Unidos y sus aliados.

Beijing se ha negado a apoyar las sanciones occidentales a Rusia por el conflicto de Ucrania y, en cambio, ha ampliado el comercio con Moscú. De 2020 a 2024, el comercio bilateral casi se duplicó, superando los 240.000 millones de dólares el año pasado, según datos de las aduanas chinas. Las dos naciones han estado reduciendo su dependencia del dólar estadounidense, y el 99,1% de las liquidaciones se realizaron en sus monedas nacionales este año, reveló el martes el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov.

Beijing propuso anteriormente un plan de 12 puntos para resolver pacíficamente el conflicto de Ucrania, una propuesta que Moscú elogió en ese momento como “el más razonable” enfoque para poner fin a las hostilidades.