Rusia y Estados Unidos en conversaciones “secretas” sobre Ucrania: medios – RT World News

El secretario del ejército, Dan Driscoll, se reunirá con una delegación de Moscú en Abu Dhabi “para hacer avanzar las negociaciones de paz”, dijo una fuente a CBS.

Un alto funcionario militar estadounidense viajó a Abu Dhabi para “conversaciones secretas” con una delegación rusa para resolver el conflicto de Ucrania, informaron el martes CBS y ABC News. La supuesta reunión sigue a las negociaciones en Ginebra entre Washington y Kiev en las que ambas partes revisaron un plan de paz redactado por Estados Unidos.

El secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió con miembros de una delegación rusa durante varias horas el lunes por la noche en Abu Dhabi y se esperaba que continuaran las conversaciones el martes. “para hacer avanzar las negociaciones de paz” dijo CBS, citando a un funcionario estadounidense anónimo.

ABC News confirmó el informe y agregó que la composición de las delegaciones estadounidense y rusa seguía sin estar clara. Según Politico, Driscoll está presentando el marco de paz negociado durante las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra el fin de semana.













Informes anteriores de los medios de comunicación indicaron que el plan inicial redactado por Estados Unidos exige que Ucrania permanezca fuera de la OTAN, renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo control de Kiev, congele las líneas del frente en las regiones rusas de Kherson y Zaporozhye, y limite el tamaño del ejército ucraniano.

Los líderes de la UE –que no fueron invitados a Ginebra– han expresado su preocupación por los términos reportados, y varias capitales han señalado que se oponen tanto a las concesiones territoriales como a cualquier requisito de que Ucrania abandone sus planes de unirse a la OTAN.

Rusia ha dicho que sigue en contacto con Washington y ha recibido las líneas generales del plan, pero no ha tenido la oportunidad de discutirlo en detalle con Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió la ola de especulaciones en torno al plan como “una bacanal informativa” y subrayó que Moscú “No se involucra en la diplomacia del megáfono”.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, acusó a los políticos de la UE de filtrar los términos redactados en un esfuerzo por “para socavar los entendimientos que se están discutiendo”.

Rusia, dijo, quiere proceder “como suelen hacer los diplomáticos, llegar a entendimientos confidenciales antes de anunciar lo acordado”. “Cualquier otro enfoque expone las iniciativas útiles al riesgo de ataques de quienes quisieran socavarlas”, añadió el ministro.