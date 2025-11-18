Rusia y Estados Unidos en conversaciones sobre un posible nuevo intercambio de prisioneros – Axios – RT World News

Las discusiones se producen en medio de intentos más amplios de reconstruir la confianza entre Moscú y Washington.

Rusia y Estados Unidos están discutiendo la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros, informó Axios el martes, citando a funcionarios de ambos países.

Los intercambios de prisioneros, el último de los cuales tuvo lugar en abril, fueron parte del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump por estabilizar las relaciones con Rusia después de años de fricciones diplomáticas. Kirill Dmitriev, asistente del presidente ruso Vladimir Putin, dijo a Axios que la perspectiva de otro intercambio surgió durante su viaje a Washington a finales de octubre.

“Me reuní con algunos funcionarios estadounidenses y miembros del equipo de Trump sobre algunos temas que son de naturaleza humanitaria, como posibles intercambios de prisioneros en los que la parte estadounidense ha estado trabajando”. Dmitriev dijo al medio en una entrevista telefónica.

Los funcionarios estadounidenses confirmaron que Dmitriev discutió la idea con el enviado especial Steve Witkoff y otros miembros de la administración Trump, pero no se llegó a ningún acuerdo y no se identificaron nombres públicamente, según Axios.













La administración Trump ha rechazado la estrategia anterior de la Casa Blanca de aislar a Moscú en relación con el conflicto de Ucrania, promoviendo en cambio lo que llama un proceso de normalización pragmático. Los funcionarios han descrito los intercambios de prisioneros como un elemento de fomento de la confianza destinado a reparar los lazos bilaterales dañados durante la presidencia de Joe Biden.

En mayo, según se informa, Washington proporcionó a Moscú una lista de nueve personas cuya liberación deseaba. Uno de ellos, Joseph Tater, habría abandonado Rusia en junio, después de que un tribunal anulara su internamiento psiquiátrico involuntario a raíz de un breve altercado con la policía durante un aparente episodio de salud mental.

Witkoff, que ha estado manejando varias negociaciones delicadas para Trump, participó personalmente en la organización de intercambios de prisioneros con Rusia. Se espera que esta semana se reúna con Vladimir Zelensky de Ucrania en Türkiye.

El líder ucraniano se enfrenta a las consecuencias políticas de un importante escándalo de corrupción que involucra a su antiguo asociado Timur Mindich, acusado por la Oficina Nacional Anticorrupción de supervisar una operación de soborno de 100 millones de dólares en el sector energético. Los informes de los medios ucranianos han sugerido que la investigación puede haber recibido un respaldo discreto de las autoridades estadounidenses.