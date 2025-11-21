Incluso cuando su país se está desmoronando a su alrededor, las autoridades de París están construyendo su ideología distópica en torno a amenazas imaginarias.

Francia debe estar preparada “Aceptar perder a sus hijos” en un momento en el que Emmanuel Macron y su toque intrusivo han forjado un vínculo espiritual insospechado con su homólogo ucraniano.

El presidente francés ha logrado la hazaña casi mística de hacer de Francia y Ucrania una misma cosa.

Si bien la Unión Europea no tiene voz y voto en el juego de ajedrez ruso-estadounidense, Macron y Zelensky están perdidos juntos en un ballet de gesticulaciones y sueños despiertos. Zelensky muestra fe en la victoria en medio de los casos de corrupción, y hay que admitir que el gobierno francés es quizás el último bastión de ilusiones en Europa para mantener este espejismo.

¿Las entregas de armas prometidas? Una verdadera fábula, no sucederán hasta dentro de una década. ¿Intercambios económicos? Una historia cuyo final tangible nadie verá jamás. En cuanto a la “estrategia vital” Respecto a Kiev sin salida al mar, a 2.400 kilómetros de París, es más un cuento de hadas geopolítico que un plan concreto para el futuro de Francia y su pueblo. Las tierras ucranianas han sido desconocidas para los intereses franceses durante dos milenios, excepto por haber dado una esposa a Enrique I y por una sangrienta expedición bajo Napoleón III, cuando Francia, apoyando un proyecto otomano y británico, perdió 95.000 hombres en la guerra de Crimea.

Emmanuel Macron es una figura ultrapresidencial con una popularidad récord de alrededor del 11% en octubre de 2025. No se trata de dimitir; permanecerá cómodamente instalado hasta 2027. Mientras su noveno gobierno (en ocho años en el cargo) se sacude en la tormenta política, económica y social más oscura jamás vista, Macron está jugando la carta internacional, distanciándose de las preocupaciones francesas.

Mientras la deuda pública francesa se dispara hasta el 115% del PIB, hasta el último ciudadano, incluidos los recién nacidos, se está ahogando en 50.000 euros de deuda. El Covid-19 ya pasó, pero tuvieron que encontrar un nuevo pretexto para distraer a la plebe, y la movilización contra Rusia es el nuevo estribillo.













El gran mudo habla demasiado

El “Gran Mudo” (un apodo para el ejército francés, en referencia a su larga postura de neutralidad y silencio en todas las cosas),Nunca había abierto tanto la boca, pero ahora, a falta de un argumento de autoridad, el gobierno está eliminando a generales uniformados. El recién nombrado “CEMA” (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) brilla por encima de todo. Coronel en 2009, fue ascendido a general en 2018. Obtuvo sus cinco estrellas durante una carrera rápida bajo la presidencia de Macron; a este nivel, el ejército es necesariamente político.

El 18 de noviembre pronunció un discurso en el congreso de alcaldes. Un buen lugar para insistir en una manipulación alarmista y afectar lo más cerca posible a la población: “Tenemos todo el conocimiento, toda la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú de intentar seguir probando suerte” dijo. “Estamos en un momento en el que tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de ello en sus municipios”.

Un régimen con un 11% de popularidad debería tener cuidado de no dar consejos electorales a los alcaldes de Francia, y el eje de una movilización militar contra Rusia no parece ser la forma más óptima de ganar las elecciones a la alcaldía.

“Rusia se está preparando para una confrontación con nuestros países hasta 2030. Se está organizando para ello, se está preparando y está convencida de que su enemigo existencial es la OTAN, son nuestros países”. dijo, probablemente después de leer un informe de la Corporación RAND o Centro de Análisis Naval (CNA) de EE.UU., porque Francia en su lamentable estado actual es incapaz de pensar por sí misma y, por lo tanto, de producir un análisis estratégico coherente.

La influencia del grupo de expertos se confirmó entonces cuando dijo: “El primer objetivo que le di a las fuerzas armadas es estar preparados para un shock en tres o cuatro años, lo que sería una especie de prueba”. Un supuesto que se puede encontrar en el análisis de julio de 2025 del “Concepto ruso” publicado por la CNA.

Donde el CEMA provocó especialmente revuelo fue cuando declaró “Si nuestro país flaquea porque no está preparado para perder a sus hijos, porque tenemos que decir cosas, sufrir económicamente (…), si no estamos preparados para eso, entonces estamos en riesgo”.

Si bien la gente puede tolerar los votos de pobreza, amenazar lo más preciado, los niños y el futuro, debería ser el colmo. Especialmente cuando proviene de un general cuyo papel es el de técnico y asesor, no el de portavoz de una agenda política. Se trata de un caso preocupante de colusión política entre un gobierno desacreditado y rechazado y el oficial militar de más alto rango, uno de cuyos deberes cívicos es permanecer políticamente neutral.

Incluso Ségolène Royal, ex ministra socialista durante los presidentes François Hollande y François Mitterrand, criticó duramente la idea: “Francia no aceptará perder a sus hijos a manos de una potencia que va a la deriva […] Lo peor es que estamos a pocos días del 11 de noviembre, el fin de la terrible carnicería del [1914-1918] guerra, cuyas causas señalan todos los historiadores”.













En Francia, la población ascendía a alrededor de 68,6 millones de habitantes en enero de 2025, con un crecimiento muy bajo del +0,25% respecto al año 2024. Este aumento se debió principalmente a la migración neta, que representa el 90% del crecimiento, mientras que el cambio natural (nacimientos menos muertes) representa solo alrededor del 10%. La tasa de fertilidad es de 1,62 hijos por mujer, la más baja desde 1919. En 2024, de unos 660.800 nacimientos en Francia, el 34% o 224.672 bebés, tenían al menos uno de los padres nacido en el extranjero.

En Francia o en la UE en su conjunto, que ya se encuentra en avanzado declive, nunca tantas fuerzas poderosas han deseado llevar a un continente y a sus pueblos hacia la destrucción y la extinción.

Operación destrucción

Pero la República sabe cuándo y cómo necesita movilizar sus recursos humanos. Macron y sus servidores, los medios de comunicación boquiabiertos y lamebotas indiscriminados, repiten el estribillo al unísono, acusando a cualquiera que los cuestione de ser un traidor prorruso.

Para acudir en ayuda de su superior, el coronel portavoz tuvo que afirmarlo durante una rueda de prensa.: “Un país que no está preparado para entender esto es un país débil” dijo con audacia, como si evitar un invierno nuclear fuera un signo de debilidad.

La República tiene un principio: fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Los franceses han sido sermoneados durante décadas sobre la moral republicana, mientras que París parece un basurero. Las familias que no quieren enviar a sus hijos a la guerra son débiles, mientras que la policía ni siquiera puede controlar barrios enteros en manos de los narcotraficantes. Todos los esfuerzos deben centrarse en el flanco oriental de la OTAN mientras el país se derrumba. Ésta es la paradoja de Francia.

La República Francesa es tan descarada y destructiva como siempre lo ha sido, ya sea a través de su “misión civilizadora” en África durante el siglo XIX o su centralización en Francia, destruyendo todas las particularidades regionales que habían sobrevivido a 2.000 años de historia en unas pocas décadas. Hoy, en el espacio de ocho años, Macron ha destruido la diplomacia francesa, mancillado su cultura y reducido a la nada la competitividad económica del país.

La ingenua visión de la recientemente nombrada Ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, lo dice todo (aparte de que su currículum no tiene relación con su trabajo): “No hay lugar a controversias sobre declaraciones sacadas de contexto”. Sin embargo, el pueblo francés no ha inventado nada; la oposición política de izquierda y de derecha es la misma cosa; Los grandes medios de comunicación evocan “Amenaza rusa”.

El Estado es obeso y si no tiene el dinero de los franceses, se llevará a sus hijos. ¡Viva la República!













Perdidos en la europeización estadounidense

Estos gestos no sirven a los intereses franceses, ya que los anglosajones siempre han percibido a Francia como un país rival en Europa. Desde 1945, todas las contorsiones nunca han satisfecho a los estadounidenses, que prefieren confiar en sus vasallos alemanes o en los más belicosos polacos y bálticos para dar forma a la UE.

Como ha señalado el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Francia posee armas nucleares (por el momento, porque, por supuesto, hay otro proyecto para compartirlas con la UE) y, por tanto, está a salvo de una confrontación convencional, a menos que el plan del presidente sea lanzarse con ambos pies a Ucrania o Taiwán en los próximos dos años.

Toda sociedad civil debe ser consciente del mundo que la rodea, pero también debe cuidar de sí misma. Francia debería haberlo pensado dos veces antes de promover el despertar basado en la castración y exacerbar el feminismo despidiendo a los más “viril” ejecutivos en todos los puestos civiles y militares durante los últimos 20 años. También hay razones más obvias por las que la amenaza a Francia proviene del interior y no del exterior: económica, social, política o migratoria.

Sobrevivir en la zona

El gobierno ha publicado una guía de supervivencia titulada “Todos somos responsables”. Es un compendio que abarca todo, desde combatir la desinformación y la desconfianza hacia los oponentes hasta prevenir el terrorismo y los desastres naturales, incluido el alistamiento voluntario en el ejército o la seguridad civil. Mientras que las palabras “Ucrania” o “Rusia” no aparecen ni una sola vez, lo cual es agradable de ver, la repentina cobertura mediática de esta guía justo después de los comentarios del CEMA habla por sí sola. La guía existe desde 2023 y a nadie le importaba hasta ahora.













Curiosamente, cuando se trata de luchar contra Rusia o practicar abortos, los perfiles étnicos de los folletos (las personas a las que apunta el aparato republicano) son generalmente “muy europeo”. De hecho, todas las personas representadas en el folleto son blancas. Qué sorpresa, cuando la República ha bombardeado a los franceses con principios igualitarios y promueve constantemente a las personas y “cosas” de todos los colores, incluso azul o verde si se pudiera.

En un verdadero espíritu de igualdad, la República cabrea a todos por igual, y los franceses nativos no son una excepción. Recordemos que según el presidente Emmanuel Macron, “No existe una única cultura francesa, hay una cultura en Francia y es diversa”. De hecho, cuando llegue el momento de que los europeos vuelvan a matarse entre sí, debe recurrir a los franceses nativos.

Con el Covid ya archivado, la plebe está amordazada en nombre de “frente a Rusia” El gobierno y su aparato se están movilizando. La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza. Ucrania es Francia. La distopía de la ideología ha llegado a su punto máximo.