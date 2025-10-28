‘Saltadores de puenting’ saltarán desde el puente más alto del mundo SIN cuerda en la última atracción de terror en un cruce de 2000 pies de altura

CHINA ha revelado planes para una nueva atracción extrema que permitirá a los saltadores saltar más de 2.000 pies desde el puente más alto del mundo sin cuerda.

El salto en bungee “sin cuerdas” desde el puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, ha despertado fascinación y alarma al mismo tiempo.

Los videos de las pruebas muestran sacos de arena de 100 y 200 libras arrojados a una red con los colores del arco iris suspendida sobre el cañón.

Las bolsas golpean con fuerza mientras la red se extiende hacia abajo, deteniéndose justo antes del suelo.

Los organizadores dijeron que demostraba que la instalación era segura, pero los espectadores lo calificaron de imprudente.

El puente de carretera, el más alto del mundo, se eleva a más de 2.000 pies sobre el río Beipan.

El llamado salto “sin cuerdas” reemplaza las cuerdas tradicionales con una gran red anclada en las cuatro esquinas, sostenida por bolsas de aire debajo y monitores de viento en modo de espera.

Las autoridades dicen que se prohibirá el ingreso a personas mayores de 60 años o con afecciones cardíacas y que se aplicarán límites de peso estrictos.

Los boletos tienen un precio de alrededor de $238, un poco más baratos que el salto en bungee normal que se ofrece en el mismo puente.

Pero ese descuento no calmó los nervios ya que la reacción en línea ha sido mordaz.

Un usuario de Weibo preguntó: “Si pierdes la red, ¿qué pasa después?”

Otro escribió: “Ni siquiera los sacos de arena parecen seguros”.

Otros acusaron a los desarrolladores de “priorizar el factor de shock sobre las vidas humanas”.

Las autoridades ahora suspendieron el proyecto y cancelaron su inauguración prevista para octubre.

Los funcionarios locales confirmaron que hasta ahora sólo se han realizado pruebas con sacos de arena y dijeron que no se fijará una fecha de lanzamiento hasta que se complete la certificación de seguridad.

El puente Huajiang de 2.000 pies de altura tenía como objetivo impulsar el turismo y mostrar el poder de ingeniería de China.

Y la controversia del bungee se produce tras la reciente apertura de una cafetería de cristal situada en lo alto del mismo puente, a 800 metros sobre el fondo del valle.

El nuevo lugar ofrece a los visitantes una “cerveza con vistas”, sobre una carretera de cuatro carriles que cruza el río Beipan.

Los huéspedes llegan a la cima a través de un ascensor con paredes de vidrio y luego pueden subir a una pasarela o reservar un salto en bungee.

“La vista desde el puente es fantástica”, dijo el señor Fu, que trabaja en la plataforma de bungee.

“Es muy emocionante: el puente es muy alto y vienen muchos visitantes. Estar sobre él también es emocionante”.

Construido en sólo tres años y medio, el puente del Gran Cañón de Huajiang se extiende casi 10.000 pies entre dos acantilados.

Cada una de sus dos vigas principales pesa tres veces más que la Torre Eiffel.

Antes de su apertura al público el 28 de septiembre, el puente se sometió a pruebas de resistencia extrema, con 96 camiones de 3.360 toneladas estacionados a lo largo de él durante cinco días.