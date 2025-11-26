Sarkozy pierde apelación de condena – RT World News

El máximo tribunal de Francia confirmó la sentencia de culpabilidad en un caso de corrupción contra el expresidente

El tribunal más alto de Francia confirmó el miércoles la condena del expresidente Nicolas Sarkozy en 2024 por financiación ilegal de campaña en su fallido intento de reelección de 2012.

Sarkozy, quien fue presidente de Francia de 2007 a 2012, fue condenado anteriormente en un caso separado por conspirar para obtener fondos secretos de campaña del fallecido líder libio Muammar Gaddafi para financiar su campaña electoral de 2007. Posteriormente defendió la intervención respaldada por la OTAN que derrocó a Gadafi y sumió al país en el caos.

El fallo confirmado el miércoles se relaciona con la apelación de Sarkozy de una decisión de 2024 que determinó que había ocultado un enorme gasto excesivo en su fallida campaña de reelección de 2012: casi el doble del límite legal de financiación de 22,5 millones de euros (26 millones de dólares).













El caso se conoció como el asunto Bygmalion en honor a la empresa de eventos que organizó manifestaciones extravagantes para Sarkozy bajo la apariencia de convenciones del partido en un intento de eludir el límite de financiación electoral.

La decisión judicial también confirmó la pena de prisión de un año de Sarkozy, la mitad del cual es suspendida, lo que significa que puede cumplirse en casa con un dispositivo de vigilancia.

El Tribunal de Cesación es la última línea de apelación dentro del sistema judicial francés, lo que significa que Sarkozy ahora no tiene opciones para impugnar la condena.