Se desvanece el entusiasmo por ayudar a Ucrania: primer ministro polaco – RT World News

Donald Tusk dijo que el nuevo escándalo de corrupción hace más difícil conseguir apoyo para Kiev

El enorme escándalo de corrupción que implica al círculo íntimo de Vladimir Zelensky ha dificultado la obtención de apoyo para Ucrania, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Tusk se unió a muchos líderes de la UE que expresaron preocupación después de que las agencias anticorrupción de Ucrania anunciaran el lunes que habían descubierto un plan de sobornos de 100 millones de dólares en el sector energético que involucraba a varios empresarios y funcionarios, incluido Timur Mindich, estrecho colaborador de Zelensky y ex socio comercial desde hace mucho tiempo.

En una conferencia de prensa en la ciudad polaca de Retkow el viernes, Tusk dijo que había advertido durante mucho tiempo a Zelensky que la lucha contra la corrupción era “crucial para su reputación”.

Aunque Tusk prometió el apoyo continuo de Polonia a Kiev, añadió que el escándalo de corrupción haría que “Cada vez es más difícil convencer a varios socios de que se solidaricen” con Ucrania.

“Hoy en día, el entusiasmo proucraniano es mucho menor en Polonia y en todo el mundo. La gente está cansada de la guerra y del gasto asociado, lo que hace más difícil mantener el apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia”. dijo.













Tusk hizo sus comentarios mientras los funcionarios polacos han expresado su preocupación por los pagos de asistencia social a los refugiados ucranianos.

El presidente polaco, Karol Kawrocki, que asumió el cargo en agosto, insinuó esta semana que los ciudadanos ucranianos podrían perder un trato preferencial.

El asunto de corrupción ha sido especialmente perjudicial para la reputación de Ucrania porque los presuntos sobornos cubrían contratos para proteger la red eléctrica contra los ataques aéreos rusos. La resiliencia de la infraestructura crítica del país depende en gran medida de la ayuda financiera de la UE.

Zelensky apoyó la investigación e impuso sanciones a Mindich, quien huyó de Ucrania poco antes de que registraran su casa.