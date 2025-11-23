Se encuentra el iPad y el teléfono quemados del marinero británico desaparecido mientras su familia desesperada pide respuestas después de su desaparición en Gran Canaria

La familia de un marinero británico que desapareció durante su gira alrededor del mundo dijo que descubrieron los restos quemados de su iPad y su teléfono.

James Nunan, de Colchester, Essex, desapareció en Gran Canaria apenas cinco meses después de su viaje en barco, lo que provocó una búsqueda generalizada y un llamado desesperado de respuestas por parte de sus seres más cercanos.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

James, mejor conocido por familiares y amigos como Jemsie, cumplió 35 años esta semana, coincidiendo con el renovado llamado a la acción de su familia después de 14 agonizantes semanas buscándolo.

Afirman haber recibido declaraciones “contradictorias” de la policía de Essex y la Guardia Civil, incluida una débil investigación de su barco.

También se desenterraron del barco un iPad quemado y una antena GPS desenroscada, pero la familia dijo que no han sido analizados adecuadamente.

Su perro, Pulgarcita, lo había estado acompañando en el viaje y fue encontrado sano y salvo en el barco el 25 de agosto, pero no había señales del marinero.

MIEDO POR JAMES La familia del marinero británico desaparecido teme un acto sucio mientras su hermana ruega “seguir buscando” CRUCERO DE TERROR Pasajero de 73 años desaparecido tras caer por la borda de un crucero de Disney

La familia de Jemsie dijo que el 24 de agosto se realizó una llamada de socorro de Pan Pan, una señal de urgencia utilizada para emergencias que no ponen en peligro la vida.

Esto fue inicialmente confirmado por la policía, pero la familia ahora afirma que los funcionarios negaron que alguna vez se haya realizado una llamada.

En una declaración, la familia también dijo: “Según los informes, las autoridades han desestimado las imágenes de CCTV de una tienda de kebab, donde Jemsie fue visto por última vez, con el argumento de que más tarde acudió a una comisaría de policía para denunciar la desaparición de su pasaporte.

“Sin embargo, hemos recibido confirmación de que fue atacado en la tienda de kebab y que allí le robaron la mochila.

“Los testigos del kebab lo han confirmado; sin embargo, la Guardia Civil no quiso hablar con estos testigos”.

A principios de este mes, la policía española publicó una imagen de James en su desesperado intento por localizarlo.

Se le ve pidiendo comida en un kebab, vistiendo una camiseta azul y su Jack Russell en el regazo.

En una fotografía, tres comensales parecen estar disfrutando de una comida detrás de él mientras está en la caja.

Los registros oficiales muestran que James denunció la pérdida o el robo de su pasaporte en la embajada de Irlanda el 19 de agosto, un día después de que lo vieron o supieron de él por última vez.

En ese momento, su media hermana Nikita dijo: “Sabemos que había bebido, pero como familia no creemos que zarpe imprudentemente en la oscuridad de la noche”, dijo.

“No tiene sentido decir ‘oh, se cayó por la borda’ porque estaba borracho, hay muchos agujeros en la historia”.

Paddy’s Anchor, un pub en el que se encontraba la noche de su desaparición, previamente compartió llamamientos de la preocupada familia de James en las redes sociales diciendo: “Muchos de ustedes han estado preguntando, por eso queremos compartir esta publicación de la familia de Jemsie.

“Su hermana todavía lo está buscando después de que lo vieron por última vez aquí en Las Palmas.

“Desde entonces, su barco fue encontrado frente a la costa de Gran Canaria, pero no ha habido ningún contacto con él desde entonces”.

Un testigo se adelantó para afirmar que habló con James y dijo que el británico estaba borracho pero que no actuaba de manera inusual.

Según los informes, le había contado sus aventuras navegando y que planeaba dirigirse a Lanzarote.

Algunos empleados del pub también afirmaron que les dijeron que no hablaran con nadie sobre su misteriosa desaparición.

Según los informes, un hombre respondió llamadas telefónicas en el pub diciendo: “Es una investigación abierta y nos han dicho que no hablemos con nadie y tengo que aceptar eso, me temo”.

Cuando se le preguntó si fue la policía local o la familia de Nunan quienes le habían pedido que no hablara, dijo: “No puedo hablar de eso, lo siento”.

Después de que encontraron su barco con el perro a bordo, lo remolcaron de regreso a Argineguin, en el sur de Gran Canaria.

Un portavoz de la Guardia Civil afirmó: “Estamos investigando este caso. Se están siguiendo varias líneas de investigación”.

Jemsie llevaba unos cinco meses y medio de viaje en solitario cuando desapareció y había planeado viajar a Brasil.

Nikita añadió que entre el 24 y el 25 de agosto se envió una señal de socorro en relación con su barco.

estruendo de la jungla Soy la pelea secreta de la estrella Ruby Wax con su rival televisivo que ‘le robó la carrera’ ESPÍRITU DE NAVIDAD La ciudad se vuelve loca celebrando la ‘Navidad para alcohólicos’ mientras las niñas se plantan de cara en la calle

Posteriormente, el perro encontrado a bordo fue llevado a un refugio de animales.

El padre de Jemsie ha viajado a la isla en busca de signos de los desaparecidos 34 años.