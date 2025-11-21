Se planea desplegar tropas del Reino Unido en Ucrania mientras se lleva a cabo un reconocimiento ultrasecreto, revela el Secretario de Defensa.

GRAN BRETAÑA ya ha determinado qué tropas podría enviar a Ucrania si se acuerda un alto el fuego, dijo el Secretario de Defensa.

John Healey reveló que el Reino Unido ya ha llevado a cabo un reconocimiento sobre el terreno como parte de la planificación avanzada para cualquier acuerdo.

Se produce en medio del revuelo por un supuesto plan de paz estadounidense que obligaría a Ucrania a arrendar franjas de su territorio a Rusia a cambio de un alto el fuego.

Los miembros de la “coalición de los dispuestos” han estado elaborando planes de alto el fuego que podrían permitir que las tropas del Reino Unido se unan a una fuerza multinacional para asegurar la frontera.

Cuando se le preguntó sobre el estado de preparación de la coalición, Healey dijo: “Estoy realizando una planificación detallada.

“Pero en última instancia lo ajustaremos según los términos y circunstancias del acuerdo.

“Pero hemos liderado los reconocimientos en Ucrania, así que sabemos qué unidades usaríamos.

“Sabemos cómo los desplegaríamos y sabemos qué papeles desempeñarían, dependiendo, por supuesto, de finalizar esos planes con otros miembros de la coalición de los que estén dispuestos a adaptarse a las necesidades de los ucranianos y a los términos de cualquier acuerdo de paz”.

Y añadió: “Nosotros, el Reino Unido, hemos hecho reconocimientos en Ucrania, no digo quién, no digo cuándo lo hemos hecho, pero hemos hecho el trabajo que se esperaría que hiciéramos como parte de una planificación militar detallada y avanzada”.

Mientras tanto, el máximo general de Francia advirtió que el país debe estar preparado para “perder a nuestros hijos” en una futura guerra con Putin, mientras París estallaba de ira por el plan de paz secreto entre Estados Unidos y Rusia.

El general Fabien Mandon acusó a Francia de carecer de “fuerza de alma” para luchar con Moscú.

Mandon dijo a los alcaldes que Francia debe prepararse para un choque directo con Rusia dentro de unos años y estar dispuesta a sacrificar “hijos e hijas” para defender a Europa.

Continuó advirtiendo que el Kremlin “pondría a prueba” a otras naciones y que el panorama era “muy negro”.