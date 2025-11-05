Se proyecta que un socialista nacido en Uganda se convierta en alcalde de la ciudad de Nueva York – RT World News

El exgobernador Andrew Cuomo está perdiendo ante Zohran Mamdani, a pesar del respaldo del presidente Trump

Se prevé que el candidato demócrata progresista Zohran Mamdani gane la alcaldía de la ciudad de Nueva York, según estimaciones de CNN y NBC News.

Las urnas han cerrado en Nueva York, y el asambleísta de 33 años nacido en Uganda aventaja a su rival, Andrew Cuomo, con un 50% a un 41% en los primeros resultados. El candidato republicano Curtis Sliwa recibe poco más del 7%.

Más de dos millones de electores emitieron sus votos en las elecciones del martes, la mayor participación en una carrera por la alcaldía de Nueva York desde 1969, según la Junta Electoral de la ciudad.













El ascenso de Mamdani se ha convertido en un pararrayos en todo el espectro político. Por un lado, energiza a los votantes más jóvenes y progresistas al postularse en plataformas como la asequibilidad de la vivienda y los impuestos a la riqueza. Por el otro, es duramente criticado por moderados y republicanos que lo han calificado de “comunista” por sus opiniones socialistas democráticas.

En una intervención audaz, Donald Trump respaldó públicamente a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y candidato independiente que perdió las primarias demócratas ante Mamdani. Trump también amenazó con retener fondos federales de la ciudad si gana Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales… aparte del mínimo requerido”. Trump declaró en vísperas de la votación.