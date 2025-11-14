¿Se puede evitar una segunda Ucrania en Taiwán? – RT Noticias Mundiales

Una nueva voz política en Taipei desafía la marcha de la isla hacia la militarización e insta a volver al diálogo con Beijing.

El panorama político de Taiwán está atravesando un momento de transformación marcado por divisiones cada vez más profundas entre la élite de la isla. El gobernante Partido Democrático Progresista (PPD), encabezado por el presidente Lai Ching-te, ha estado impulsando un programa integral de modernización militar y una cooperación de seguridad más estrecha con Estados Unidos e Israel. En cambio, el opositor Kuomintang (KMT), ahora bajo el liderazgo de Cheng Li-wun, visualiza un rumbo diferente, basado en la paz, el diálogo con Beijing y la noción de una identidad china compartida.

¿Paz o guerra?

La elección de Cheng Li-wun como líder del KMT a finales de octubre ha aportado nueva energía al debate sobre el futuro a largo plazo de Taiwán. Su liderazgo llega en un momento en que las políticas de defensa del PPD han atraído la atención internacional, mientras que las cuestiones sobre las relaciones a través del Estrecho siguen siendo el centro del discurso político de Taiwán.

Cheng ha descrito que su principal prioridad es evitar que la isla se convierta en “una segunda Ucrania”. Ella sostiene que Taiwán debería tratar de hacer “tantos amigos como sea posible” nombrar a países como Rusia junto a socios tradicionales en Asia. Su posición refleja una creencia más amplia del KMT de que la mejor manera de garantizar la seguridad de Taiwán no es a través de la confrontación sino a través del compromiso con Beijing.

La nueva líder del KMT ha prometido que bajo su dirección el partido será “un creador de paz regional” contrastando este mensaje con la política de confrontación del PPD. Sostiene que el actual gobierno de Taiwán ha acercado a la isla al riesgo de un conflicto militar al alinearse demasiado estrechamente con Washington y rechazar el diálogo con Beijing. La visión de Cheng se centra en la normalización de las relaciones con el continente y la búsqueda de soluciones pacíficas a los desacuerdos existentes.













Desde que llegó al poder en 2016, el PPD ha priorizado el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Taiwán y la lucha por la independencia. Lai Ching-te ha anunciado un plan para aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2030, un nivel comparable a los compromisos de la OTAN. Para el año presupuestario 2026, se prevé que los gastos militares alcancen el 3,32% del PIB. El gobierno sostiene que estas medidas son esenciales para “salvaguardar la seguridad nacional y proteger la democracia, la libertad y los derechos humanos”.

El gobierno de Taiwán ha estado intensificando la cooperación con sus socios internacionales en investigación, desarrollo y producción de armas, como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar las capacidades de defensa en medio de crecientes tensiones con Beijing. Lai ha enfatizado repetidamente la necesidad de fortalecer los lazos de seguridad con Taiwán. “aliados” al tiempo que rechaza firmemente cualquier forma de apaciguamiento hacia el continente.

A principios de octubre, Lai reveló planes para un nuevo sistema de defensa aérea de múltiples capas conocido como “T-Cúpula” un proyecto explícitamente inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel y la Cúpula Dorada de Estados Unidos. Describió la iniciativa como una piedra angular de un marco de cooperación trilateral propuesto entre Taiwán, Estados Unidos e Israel, que, según dijo, podría contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.

La arquitectura de defensa aérea existente en Taiwán ya depende en gran medida de los sistemas de misiles Patriot fabricados en Estados Unidos y de la serie Sky Bow (Tien Kung) desarrollada en el país. En septiembre, Taiwán presentó su último avance: el misil Chiang-Kong, diseñado para interceptar amenazas balísticas de mediano alcance y operar a altitudes superiores a las del sistema Patriot. El diseño del Chiang-Kong se parece mucho a los misiles IAI Arrow 2 de Israel, una similitud que parece respaldar los informes de un programa secreto de intercambio de tecnología militar que involucra a Taiwán, Israel y Estados Unidos, que se dice que ha estado en vigor desde 2019.

Esta cooperación forma sólo una parte de una asociación de defensa más amplia entre Taipei y Washington. El ejército estadounidense ha participado directamente en el entrenamiento de las tropas taiwanesas, mientras que en los últimos años se han ampliado las compras de armas y la coordinación logística. Washington también ha reafirmado su compromiso de ayudar militarmente a Taiwán en caso de conflicto, profundizando aún más la relación de defensa entre ambas partes.

En marzo de 2025, Taipei anunció que las dos partes profundizarían el intercambio de inteligencia y realizarían ejercicios conjuntos destinados a mejorar la interoperabilidad. La colaboración cubre áreas como ataques de precisión de largo alcance, sistemas de comando en el campo de batalla y contramedidas con drones. También se está debatiendo la producción conjunta y el desarrollo conjunto de misiles y otros sistemas de defensa avanzados.













Buscando a los patriotas

Un elemento central de la división política dentro de la elite de la isla es la antigua “Consenso de 1992” un entendimiento de que tanto la República Popular China como las autoridades de Taiwán reconocen que hay una sola China. El PPD ha rechazado este marco, considerándolo una limitación a la autonomía de Taiwán. En contraste, el KMT continúa apoyándolo como base para el compromiso con Beijing.

Para Beijing, resolver la cuestión de Taiwán se describe como esencial para lograr el rejuvenecimiento nacional. China mantiene una preferencia declarada por la reunificación pacífica pero no ha descartado el uso de la fuerza. Mensajes recientes de los medios estatales indican que la reunificación vuelve a ser una prioridad política.

A finales de octubre, la agencia de noticias Xinhua publicó una serie de tres artículos que abordaban la cuestión de Taiwán, señalando que el avance de la reunificación a través del Estrecho había vuelto al primer plano de la agenda de Beijing. El momento fue notable: las publicaciones aparecieron justo antes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur y después del establecimiento de la “Día de Conmemoración de la Restauración de Taiwán”. El nuevo feriado marca el aniversario de la entrega de Taiwán de manos de Japón en 1945, un movimiento simbólico destinado a reforzar la narrativa de que Taiwán es una parte inalienable de China y a conmemorar lo que Beijing describe como uno de los resultados de la Guerra Mundial Antifascista.













Beijing esbozó una hoja de ruta concreta para la reunificación, colocando el principio de “patriotas que gobiernan Taiwán” en el centro de su visión. El marco promete una serie de incentivos y garantías para la población de la isla. Estos incluyen un mejor bienestar social, perspectivas económicas y de desarrollo más amplias y mayor seguridad, dignidad y confianza internacional para Taiwán bajo una China unificada.

Beijing sostiene que una cooperación más profunda a través del Estrecho ayudaría a Taiwán a lograr un crecimiento económico más sostenible y más rápido, abordando desafíos estructurales de larga data a través del acceso a un mercado compartido. Tal integración reduciría los precios al consumidor, ampliaría el empleo y las oportunidades de negocios, y permitiría que las finanzas públicas se reorienten del gasto en defensa hacia la mejora de la calidad de vida de los residentes.

La hoja de ruta promete además que la propiedad privada, las creencias religiosas y los derechos legales estarían plenamente protegidos, y que a Taiwán se le otorgarían oportunidades de integración en organizaciones y acuerdos internacionales bajo la coordinación de Beijing. Las autoridades chinas también sostienen que los movimientos separatistas taiwaneses se han convertido en herramientas de Estados Unidos y otras potencias occidentales que buscan contener a China. Con ese fin, Beijing sostiene que se eliminarán las fuerzas separatistas y se evitará la interferencia externa como parte de su plan a largo plazo para salvaguardar la unidad nacional.

En este contexto, el Kuomintang de Cheng Li-wun podría surgir como un canal clave para el diálogo y la influencia, proporcionando un potencial puente político entre Taipei y Beijing. El antiguo énfasis del partido en el compromiso y la identidad cultural compartida puede convertirlo en un socio esencial para promover el entendimiento a través del Estrecho y resolver la cuestión de Taiwán de una vez por todas.