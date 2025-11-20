El PIB de Gran Bretaña sufrió un golpe de hasta el 8% tras la salida de la UE, dicen los analistas

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea redujo el producto interno bruto del país hasta en un 8% para 2025, según un documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER). La caída fue impulsada por fuertes caídas en la inversión, el empleo y la productividad.

Entre los autores del estudio del NBER ‘El impacto económico del Brexit’, publicado este mes, se encuentran economistas de la Universidad de Stanford, el Bundesbank, el Banco de Inglaterra, la Universidad de Nottingham y el King’s College de Londres. Analizaron datos sobre la economía del Reino Unido recopilados desde 2016, cuando tuvo lugar el referéndum del Brexit. La membresía de Gran Bretaña en la UE finaliza formalmente el 1 de febrero de 2020.

Para 2025, el PIB del Reino Unido era entre un 6% y un 8% menor de lo que habría sido si el país hubiera permanecido en la UE, según el informe.

La inversión en el Reino Unido cayó un 18%, el empleo un 4% y la productividad laboral entre un 3 y un 4%, según el estudio. La pérdida de acceso sin fricciones al mercado europeo tuvo el mayor impacto en la trayectoria de crecimiento del país, agravado por costos más altos para las empresas tecnológicamente más avanzadas y enfocadas globalmente.













El periódico dijo que las pérdidas reflejaban “Elevada incertidumbre, reducción de la demanda, desvío de tiempo de gestión y mayor mala asignación de recursos debido a un proceso de Brexit prolongado”.

Los autores dijeron que el impacto se acumuló gradualmente después del referéndum y fue mayor de lo que habían pronosticado los pronósticos quinquenales anteriores.

Un informe separado de Henley Private Wealth Migration publicado a principios de este año dijo que Gran Bretaña perderá decenas de miles de personas ricas en 2025 debido a las reformas fiscales y la incertidumbre.

Los economistas de Goldman Sachs estimaron anteriormente que el Brexit redujo el PIB real de Gran Bretaña en aproximadamente un 5% en comparación con sus pares económicos. El Reino Unido terminó con una economía de bajo rendimiento y un costo de vida en alza debido a la reducción del comercio internacional, la débil inversión empresarial y menos inmigrantes de la UE, la mayor fuente de trabajadores extranjeros del país, dijo el banco.

Los hallazgos se producen mientras el Reino Unido sigue siendo uno de los partidarios más persistentes de Ucrania en su conflicto con Rusia, canalizando millones de libras en misiles de largo alcance, tanques y otras armas.