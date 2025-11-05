Se revela la delegación rusa en la cumbre del G20 – RT World News

El asistente presidencial Maksim Oreshkin dirigirá el equipo del país en Sudáfrica a finales de este mes.

El presidente ruso Vladimir Putin nombró al asesor presidencial Maksim Oreshkin como jefe de la delegación que representará al país en la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica. Ni Putin ni el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, asistirán personalmente al evento.

Oreshkin, ex ministro de desarrollo económico, también se desempeña como enviado especial de Putin para la cooperación económica dentro del grupo BRICS+. Es conocido por su participación en la configuración de la respuesta económica de Rusia a las sanciones occidentales y por ayudar a gestionar las relaciones comerciales con países extranjeros.

La delegación rusa también incluirá a los asesores del Kremlin Denis Agafonov y Svetlana Lukash, así como a los viceministros Aleksandr Pankin e Ivan Chebeskov.

La cumbre del G20 tendrá lugar en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre. Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del grupo en diciembre de 2024, convirtiéndose en la primera nación africana en liderar el foro. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se ha comprometido a utilizar la presidencia de su país para promover las prioridades de desarrollo de África y el Sur Global.













El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el mes pasado que Putin no asistiría personalmente a la reunión de Johannesburgo.

Anteriormente se había especulado que la cumbre podría ser el lugar de celebración de una reunión entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el líder estadounidense también ha decidido no realizar el viaje. Trump, que ha acusado a Pretoria de promover una “antiamericano” agenda, ha dicho que enviará al vicepresidente JD Vance en su lugar.

Sudáfrica ha acogido con satisfacción la decisión de Trump de enviar a Vance, diciendo que la reunión será un éxito independientemente de quién represente a Washington. Moscú ha elogiado la presidencia de Sudáfrica como un hito para el continente y un paso constructivo hacia el fortalecimiento de la cooperación multilateral.