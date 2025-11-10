Se teme que cientos de personas hayan muerto cuando un barco de inmigrantes se hunde cerca de Tailandia; se recuperaron 7 cuerpos y se rescataron 13 después de que el barco volcara

Se teme que cientos de personas hayan muerto después de que un barco lleno de inmigrantes volcara cerca de la costa de Tailandia.

Las autoridades vecinas de Malasia dijeron que recuperaron al menos siete cadáveres y rescataron a 13 personas más.

Las autoridades creen que el barco transportaba inmigrantes indocumentados que partieron de Myanmar.

Formaban parte de un grupo de al menos 300 personas que se habían dividido en varios barcos.

También se ha reportado la desaparición de otros dos barcos, que se cree que transportaban a parte del grupo de 300 inmigrantes que habían partido de Myanmar.

El barco que naufragó cerca de la isla Tarutao de Tailandia y justo al norte de la isla turística de Langkawi en Malasia transportaba a unas 90 personas, revelaron las autoridades.

El barco probablemente se hundió hace tres días, según el jefe de la policía estatal.

La agencia marítima de Malasia dijo que los rescatistas encontraron a 13 inmigrantes y recuperaron el cuerpo de una mujer del mar el sábado.

Otros seis cadáveres fueron descubiertos el domingo.

La agencia dijo que ha ampliado el área de búsqueda que continuará el lunes.

Las autoridades dijeron que las investigaciones preliminares mostraron que el grupo abordó un gran barco que los llevó a aguas cercanas a Malasia.

“A medida que se acercaban a la frontera, se les ordenó trasladarse a tres embarcaciones más pequeñas, cada una con unas 100 personas a bordo”, le dijo un funcionario a Bernama. noticias.

“Hemos solicitado a la Agencia de Control Marítimo de Malasia y a la Marina Policía lanzar operaciones de búsqueda y rescate y buscar los otros barcos desaparecidos”, agregaron.

Se desconoce el momento y el lugar exacto del incidente.

El destino de los otros dos barcos tampoco está claro, dijeron las autoridades.

El jefe de policía Adzli Abu Shah dijo que algunos de los rescatados eran musulmanes rohingya de Myanmar, donde han enfrentado persecución durante décadas.

Las autoridades marítimas advirtieron en un comunicado que los sindicatos transfronterizos se están volviendo cada vez más activos en la explotación de inmigrantes que utilizan rutas marítimas peligrosas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados instó a los gobiernos regionales a intensificar los esfuerzos de búsqueda y rescate y tomar medidas para prevenir tales tragedias.

En lo que va de año, unos 5.200 refugiados rohingya se han embarcado en peligrosos viajes marítimos, y casi 600 están desaparecidos o muertos, dijo el portavoz de ACNUR, Diogo Alcántara.

En enero, las autoridades malasias rechazaron dos embarcaciones que transportaban a casi 300 personas, presuntamente refugiados musulmanes rohingya, que intentaban ingresar ilegalmente al país.

Malasia es un destino popular debido a su población musulmana malaya dominante.

El país ha aceptado a los rohingya en el pasado por motivos humanitarios, pero ha tratado de limitar su número, por temor a una afluencia masiva de personas que llegan en barcos.

Hay alrededor de 117.670 refugiados rohingya registrados ante el ACNUR en Malasia, alrededor del 59 por ciento de la población total de refugiados en el país.

Malasia, relativamente próspera, es el hogar de millones de inmigrantes de las zonas más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados, que trabajan en industrias como la construcción y la agricultura.

Pero los cruces, facilitados por sindicatos de tráfico de personas, suelen ser peligrosos y provocan que los barcos vuelquen.

El primer almirante Romli Mustafa de la Agencia de Control Marítimo de Malasia dijo: “Los sindicatos transfronterizos ahora son cada vez más activos en la explotación de los migrantes, convirtiéndolos en víctimas de la trata de personas utilizando rutas marítimas de alto riesgo”.

Los sindicatos cobran hasta 3.500 dólares por persona por el paso al país, dijeron los medios malasios.

En uno de los peores meses, en diciembre de 2021, más de 20 migrantes se ahogaron en varios incidentes frente a las costas de Malasia.