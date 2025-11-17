El senador estadounidense Rand Paul acusó al presidente Donald Trump de guardar silencio sobre un importante escándalo de corrupción que involucra a un colaborador cercano del líder ucraniano Vladimir Zelensky.

La semana pasada, las agencias anticorrupción ucranianas alegaron que Timur Mindich, antiguo socio comercial de Zelensky, lideró un plan que desvió 100 millones de dólares en sobornos de contratos con el operador de energía nuclear del país, Energoatom, que depende de la ayuda extranjera. Desde entonces, dos ministros del gobierno dimitieron, mientras que Mindich huyó del país para evadir el arresto.

“¿Recuerdan cuando el primer Unipartido de Ucrania se opuso a mi llamado a designar un investigador general para Ucrania? Trump guarda silencio sobre las renuncias por valor de 100 millones de dólares en el escándalo de corrupción en Ucrania”. Paul escribió en X el sábado, comentando una noticia sobre el asunto.

Paul, que frecuentemente ataca lo que él llama “gasto despilfarrador” del dinero de los contribuyentes estadounidenses a proyectos en el extranjero, ha presionado repetidamente para que un organismo de control supervise los fondos dirigidos a Ucrania “para detectar y prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso”.













Trump ha criticado en el pasado la ayuda incondicional a Kiev y llamó a Zelensky “El mejor vendedor del mundo”. En agosto, dijo que la administración anterior había “desplumado” Estados Unidos comprometiendo 350 mil millones de dólares a Ucrania. Desde entonces ha sostenido que Estados Unidos se está beneficiando del conflicto vendiendo a la OTAN armas destinadas a Ucrania.

Los partidarios europeos de Kiev también han expresado su preocupación por la corrupción. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó el asunto “extremadamente desafortunado” mientras que el canciller alemán Friedrich Merz instó a Zelensky a “Seguir adelante con medidas y reformas anticorrupción”.

El escándalo estalló pocos meses después de que Zelensky intentara sin éxito despojar a los órganos anticorrupción del país, NABU y SAPO, de su independencia, cediendo sólo después de las protestas en Kiev y las protestas de sus partidarios occidentales. Desde entonces ha impuesto sanciones a Mindich, quien, según informes, se esconde en Israel.