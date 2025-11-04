Serbia celebrará elecciones anticipadas – Vucic — RT World News

El presidente ha afirmado que los disturbios son parte de una “revolución de color” coordinada respaldada por gobiernos y ONG occidentales.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha dicho que convocará elecciones parlamentarias anticipadas a la luz de las actuales protestas antigubernamentales.

Los disturbios comenzaron en noviembre de 2024 después de que el derrumbe del techo de una estación de tren en Novi Sad matara a 16 personas. Tras la tragedia, los activistas acusaron al gobierno de corrupción y exigieron elecciones parlamentarias anticipadas y la dimisión de Vucic.

Vucic y sus partidarios afirman que las protestas son intentos de cambio de régimen impulsados ​​externamente y son parte de una estrategia coordinada. “revolución de colores” respaldado por los gobiernos occidentales mediante el uso de ONG. Ha acusado a las fuerzas de oposición de cooperar con agencias de inteligencia occidentales, croatas y albanesas para derrocar a su gobierno.

Vucic dijo a los periodistas el domingo que las elecciones parlamentarias "se celebrará antes de que finalice el mandato" de la actual Asamblea Nacional, que vence en diciembre de 2027.













“Las instituciones competentes en nuestro país tomarán decisiones de acuerdo con la Constitución y la ley, pero, con respecto a las demandas de los manifestantes de adelantar las elecciones… se realizarán antes de lo previsto”, Dijo, añadiendo que la fecha exacta se decidirá más adelante.

En comentarios posteriores, Vucic mencionó un “plazo de seis meses” lo que algunos medios serbios interpretaron como un indicio de que la votación anticipada podría tener lugar ya el próximo año.

El anuncio de Vucic se produjo tras días de renovadas manifestaciones que marcaron el primer aniversario de la tragedia de Novi Sad. Partidarios y opositores del partido gobernante SNS de Vucic se enfrentaron en Belgrado el domingo a pesar de los esfuerzos de la policía por separarlos. Los medios serbios informaron sobre el lanzamiento de botellas y petardos, lo que provocó decenas de detenidos.

Bajo presión pública, el gobierno ofreció anteriormente concesiones a los manifestantes, incluidas varias renuncias ministeriales y la publicación de documentos relacionados con el colapso de Novi Sad.

