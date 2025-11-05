Shein PROHIBIDA en Francia el mismo día en que abre la primera tienda física del mundo después de la furia por la venta de muñecas sexuales infantiles en el lugar

El gigante de la MODA RÁPIDA Shein fue prohibido en Francia el mismo día en que abrió su primera tienda física, cuando estalló la furia por la venta de muñecas sexuales infantiles en el sitio web.

Los impactantes listados, que parecían mostrar “muñecas sexuales con apariencia infantil”, provocaron indignación en toda Francia justo cuando el minorista fundado en China se preparaba para cortar la cinta de su debut en París.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Las muñecas de tres pies, con un precio de alrededor de 170 libras esterlinas (190 euros), fueron descritas en línea como “muñecas sexuales con cuerpo erótico” y “genitales realistas”. Las autoridades dijeron que las imágenes mostraban lo que parecía una niña sosteniendo un osito de peluche, con trenzas y una expresión con los ojos muy abiertos.

El organismo de vigilancia del consumidor de Francia, la DGCCRF, dijo que los anuncios le “helaban la sangre” y que era “difícil dudar de la naturaleza de pornografía infantil del contenido”.

El organismo de control confirmó que había denunciado a Shein a los fiscales, lo que provocó una completa investigación.

La portavoz de la DGCCRF, Alice Vilcot-Dutarte, dijo a Le Parisien: “Los anuncios nos sorprendieron especialmente. Imaginemos a un niño navegando por el sitio, buscando una muñeca y tropezando al azar con estos productos”.

MERCANCIA ENFERMA Furia cuando Shein es acusada de vender muñecas sexuales infantiles antes de abrir su primera tienda

Desde entonces, Shein eliminó los listados, insistiendo en que las muñecas fueron subidas por vendedores independientes y afirmó tener una “política de tolerancia cero” ante cualquier cosa que viole sus estándares o la ley.

Un portavoz de la empresa afirmó: “Los productos en cuestión fueron retirados inmediatamente de la plataforma tan pronto como nos dimos cuenta de estas importantes deficiencias”.

Pero el daño ya estaba hecho. A las pocas horas, el gobierno francés anunció que suspendería las operaciones de Shein en el país “durante el tiempo necesario para que la plataforma demuestre que todo su contenido cumple con la ley francesa”.

El ministro de Comercio, Serge Papin, criticó: “Esta es una empresa cuyo modelo es el desprecio de las reglas. Seré intransigente con los productos que se pueden encontrar en las tiendas”.

Añadió que las normas medioambientales y de seguridad de Shein “no respetan las leyes francesas”.

El diputado Antoine Vermorel-Marques fue aún más mordaz y dijo a la Asamblea Nacional: “Se ha cruzado una línea. Pasamos de la moda rápida a la moda rápida”. delito. Se vendían muñecos de pornografía infantil con libertad en esta plataforma. Es un escándalo”.

El parlamentario dijo que también había denunciado a Shein ante el fiscal de París después de descubrir armas, incluidas armas de categoría A, a la venta en línea.

“Estas armas no sólo están a la venta”, dijo, “sino con entrega gratuita”.

El ministro Papin respondió: “Esto es demasiado. Son los mismos tipos de armas utilizadas en el asesinato del joven Elías el 26 de enero”.

Sumándose a la indignación, Shein ya había enfrentado reacciones violentas en las últimas semanas por otro producto impactante: un traje navideño para niños adornado con las palabras “Ho favorito de Santa”.

El conjunto de dos piezas, diseñado para niños pequeños de 12 meses a cuatro años, presentaba pantalones rojos y una blusa blanca de manga larga con la frase de temática adulta, lo que dejó a los padres horrorizados de que alguna vez se aprobara su venta.

El eslogan, ampliamente reconocido como una broma sexualizada, provocó que los compradores furiosos calificaran la marca de “repugnante” y “más allá de lo sordo” por venderla en una gama para niños.

A pesar del revuelo nacional, el llamativo lanzamiento de Shein en París se llevó a cabo a la 1 pm del miércoles, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, uno de los puntos de venta minorista más conocidos de la capital.

La policía inundó la zona desde primera hora de la mañana por temor a enfrentamientos violentos. Decenas de agentes, furgonetas y barricadas se alineaban en la calle de Rivoli.

Afuera, los manifestantes sostenían carteles que decían: “BHV vende sueños hechos en la pobreza”, “¡Qué vergüenza para Shein!”. y “¡Moda rápida, somos nosotros los que pagamos los precios bajos!”

El candidato a la alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, se unió a la manifestación, calificó la inauguración como “un escándalo” y exigió que se cancelara de inmediato.

“Las condiciones ambientales y sociales de producción de Shein son una vergüenza”, se enfureció. “Esto va en contra de los deseos de todos los sindicatos que mantienen vivas las empresas parisinas”.

El vicealcalde verde, David Belliard, acusó a la marca de “utilizar mano de obra esclava” y “poner en peligro a nuestros niños vendiendo muñecas sexualizadas de niñas pequeñas”.

“Esta empresa no tiene derecho a hacer negocio aquí”, dijo.

El activista Arnaud Gallais, un sobreviviente de abuso infantil, también estaba entre los manifestantes: “Qué vergüenza para BHV y Shein. La tienda promociona una empresa cómplice de pedocriminalidad. Shein no tiene por qué estar en el corazón de París”.

En el interior, la multitud era enorme: alrededor de 200 personas hicieron cola antes de la hora de apertura, ansiosas por ver a qué se debía tanto alboroto.

Una compradora, Mélanie, de 41 años, restó importancia a la controversia: “Hago un pedido en Shein una vez a la semana. Es de buena calidad y muy barato. No todos podemos permitirnos comprar francés”.

Otros quedaron menos impresionados. Yvonne, una jubilada de Meaux, se quejó después de hacer cola durante una hora y media: “Es demasiado caro. No compré nada. En línea es más barato. No volveré”.

Algunos clientes se quejaron de un mal olor en el interior, diciendo que “huele a queso y vómito”, después de que, según informes, los manifestantes rociaran una sustancia en los pasillos.

A media tarde, las tensiones volvieron a aumentar cuando los activistas irrumpieron en el sexto piso, ondeando banderas y carteles palestinos. lectura “De la colonización a tu armario”. Fueron rápidamente escoltados por seguridad.

El propietario de la tienda, Frédéric Merlin, intentó mantenerse optimista. “Estoy feliz, hay mucha gente”, dijo. «La tienda es muy lindo ¡No estamos acostumbrados a tratar con tantos clientes!

Merlín insistió: “Estoy seguro de la calidad y el origen de los productos que vendemos aquí”.

Añadió que BHV había “seleccionado la gama alta” de la gama Shein, argumentando que estaba en línea con los estándares habituales de los grandes almacenes.

Pero afuera, cánticos de “¡Boicot a Shein!” y “¡Qué vergüenza!” resonó al otro lado de la calle, mientras la policía luchaba por contener a los manifestantes.

El escándalo ahora se ha extendido a Bruselas, donde los parlamentarios franceses presionan por una resolución a nivel europeo para tomar medidas enérgicas contra Shein y otros gigantes de la moda rápida.

“La urgencia es clara”, dijo Vermorel-Marques. “Después la factura En cuanto a la moda rápida, es hora de que Europa actúe”.

Hasta el miércoles por la noche, Shein dijo que había suspendido todas las cotizaciones de terceros y que quería “entablar un diálogo” con las autoridades francesas.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

La empresa admitió: “A raíz de las preocupaciones relacionadas con ciertos listados realizados por vendedores externos independientes, estamos tomando medidas inmediatas”.

Incluso cuando la marca intentó controlar las consecuencias, su lanzamiento en París (destinado a celebrar el éxito) se convirtió en un símbolo de indignación global.