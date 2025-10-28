Sir Keir Starmer vende 20 aviones Typhoon a Turquía en un importante acuerdo por valor de hasta £ 8 mil millones que ayuda a respaldar los empleos británicos

SIR Keir Starmer firmó un acuerdo para vender 20 aviones Typhoon a Turquía por un valor de hasta £8 mil millones.

El primer ministro firmó el acuerdo ayer durante una visita a Ankara y lo describió como “una victoria para los trabajadores británicos, una victoria para nuestra industria de defensa y una victoria para la seguridad de la OTAN”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El acuerdo es el mayor acuerdo de aviones de combate en casi 20 años y el primer nuevo pedido de Typhoons del Reino Unido desde 2017, lo que ayuda a respaldar miles de empleos británicos.

Sir Keir dijo que el acuerdo también representaba un impulso para la seguridad de la OTAN y dijo a las emisoras de Turquía: “Tener esa capacidad asegurada con el Reino Unido es realmente importante para la OTAN”.

El acuerdo de ayer representa la conclusión de largas discusiones, y se informa que Ankara ha estado buscando comprar Typhoon desde 2023.

En julio, el Secretario de Defensa, John Healey, firmó un memorando de entendimiento con su homólogo turco allanando el camino para el acuerdo de exportación después de que, según informes, Alemania firmara el acuerdo.

ENORME TERREMOTO Un enorme terremoto de magnitud 6,1 sacude un lugar turístico británico mientras los edificios se derrumban HECHOS FRENTE Me hice un lavado de cara en Turquía a los 28 años; la gente dice que es “tóxico y triste”

Los aviones, también conocidos como Eurofighters, se producen en una asociación entre el Reino Unido, Alemania, España e Italia.

Healey dijo: “Este es otro importante acuerdo de exportación para el Reino Unido y es el mayor acuerdo de exportación de aviones en una generación.

“Inyectará miles de millones de libras a nuestra economía y mantendrá las líneas de producción del Typhoon británico funcionando durante mucho tiempo en el futuro.

“Este acuerdo va mucho más allá de la adquisición de aviones.

“Es la vanguardia de la creciente asociación industrial y de defensa entre nuestras dos naciones”.