Sobreviviente de la tormenta de nieve de 120 mph en Chile que mató al ex asistente británico de Cheryl Cole relata el horror de su caminata

UN SOBREVIVIENTE de una tormenta de nieve de 120 mph en la Patagonia que mató a la ex asistente de Cheryl Cole, Victoria Bond, ha contado cómo la terrible tormenta de nieve se tragó a su grupo.

La aterradora tormenta de nieve dejó cinco excursionistas muertos y otros luchando contra la hipotermia en un remoto paso chileno.

Chris Aldridge, un director de televisión británico que caminaba junto a Bond, dijo que estaba seguro de que el grupo no saldría con vida mientras los vientos “descendían” en el paso John Garner en Torres del Paine.

Aldridge, que ha recorrido el Himalaya, no dijo nada comparado con el terror del lunes.

Dijo que “la pura determinación de no morir” es lo que los mantuvo en movimiento, incluso cuando los vientos dispersos convirtieron una de las mejores rutas de senderismo del mundo en una trampa mortal.

Recordó cómo la nieve le golpeó la cara mientras se deslizaba incontrolablemente por una capa de hielo.

Aldridge dijo al Daily Mail: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’.

“Fue bastante aterrador. Una vez me deslicé montaña abajo a una velocidad muy alta y no pude detenerme”.

Victoria Bond era una aventurera con sede en Cornwall que anteriormente trabajó para Cheryl Cole y la estrella de Peaky Blinders, Annabelle Wallis.

Ella estuvo entre los cinco excursionistas extranjeros que murieron cuando la extraña tormenta azotó el parque con ráfagas de 120 mph, aguanieve y casi ninguna visibilidad.

También murieron dos alemanes y dos mexicanos.

El grupo había estado recorriendo el exigente Circuito O de Chile, una ruta que, según Aldridge, les dijeron que aún era segura a pesar de los pronósticos de vientos lo suficientemente fuertes “para ser clasificados como tormenta tropical”.

Aldridge dijo que el ascenso inicial a las 5:30 am fue “fácil”, a pesar de la lluvia torrencial, pero las condiciones cambiaron cuando comenzaron el descenso.

“Algunas personas se resbalaron montaña abajo”, recordó.

“Estaba helado, realmente peligroso… La gente no podía ver ni delante ni detrás”.

De vuelta en el campamento, la hipotermia empezaba a aparecer.

El superviviente británico dijo: “Todo el mundo estaba al borde de la hipotermia. Mucha gente con congelación y algunas otras lesiones superficiales”.

Peor aún, dijo, los guardabosques que normalmente lanzarían un rescate habían sido llamados a votar en las elecciones generales de Chile, dejando a los excursionistas y voluntarios montar su propia búsqueda.

“Todos se unieron de la manera más extraordinaria… Hicieron todo lo posible”, explicó Aldridge.

Pero lamentablemente no todos regresaron.

Una alerta de Facebook ya había advertido de la crisis, con un mensaje que decía: “Hay demasiada nieve y algunas personas están atrapadas en el paso John Garner.

“Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas están en peligro de muerte”.

Posteriormente, cuatro miembros del grupo desaparecido fueron encontrados con vida.

Pero Bond, descrito por sus amigos como una “leyenda”, murió junto a Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, de México, y los excursionistas alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

¿Qué es una tormenta de nieve apagada? Una tormenta de nieve WHITEOUT es un evento climático extremo en el que la nieve, el viento y las nubes bajas se combinan para borrar toda visibilidad. Fuertes ráfagas levantan nieve suelta en el aire, convirtiendo el paisaje en una pared blanca uniforme. El horizonte, el suelo y el cielo desaparecen, haciendo imposible juzgar la distancia o la dirección. Incluso los excursionistas experimentados pueden perder el rumbo en cuestión de segundos. En las altas montañas, los apagones suelen venir acompañados de fuertes vientos helados, formación de hielo y descensos repentinos de temperatura. Estas condiciones pueden provocar rápidamente hipotermia, desorientación y caídas mortales.

El británico de 40 años había estado documentando el viaje en línea.

Un compañero británico bromeó anteriormente sobre el primer día: “15 km de por qué carajo volé 8.000 cuando podría haber caminado alrededor de Bodmin Moor bajo una ligera llovizna.

“Debería haber traído una canoa y un sacerdote”.

El grupo había estado recaudando dinero para Movember, apoyando la salud mental de los hombres y la prevención del suicidio.

El presidente chileno, Gabriel Boric, publicó sus condolencias en X y escribió: “A las familias, amigos y seres queridos… envío mi más sentido pésame”.

CONAF, la autoridad del parque, dijo que revisaría los protocolos de seguridad y comunicación, y agregó: “Lamentamos profundamente esta tragedia… Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los visitantes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que apoyaba a la familia de Bond, mientras que amigos y antiguos colegas rindieron homenaje.

Pal Gerry Sims escribió: “Por muy triste que sea, hoy hemos perdido una leyenda… me alegro de llamarla mi amiga”.