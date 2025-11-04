Solicitante de asilo rechazada a quien la amable jefa de una tienda de moda le dio trabajo y la mata a puñaladas en un frenético ataque inesperado

Un solicitante de asilo FALLIDO ha sido acusado de apuñalar mortalmente una jefa de tienda de moda femenina quien le dio trabajo en un ataque frenético.

Sayed Akbar S., de Afganistán, presuntamente apuñaló a Magda M. 26 veces con un cuchillo de ocho centímetros en una tienda de ropa neoyorquina en Krefeld, Alemania.

Un tribunal escuchó que las autoridades alemanas habían rechazado la solicitud de asilo de Sayed.

Sin embargo, le concedieron una prohibición de deportación tras dictaminar que enviarlo de regreso a Afganistán sería demasiado peligroso.

Magda, de 41 años, estaba contando dinero en efectivo cuando Sayed supuestamente la atacó de la nada. Ella murió trágicamente en el lugar.

Sayed fue encontrado en la escena del crimen con manchas de sangre en el cuerpo.

Durante el juicio, un fiscal dijo ante el tribunal que el solicitante de asilo afgano sufre esquizofrenia paranoide.

Agregaron que actuó en “estado de responsabilidad disminuida” cuando ocurrió el presunto ataque.

magda familia dijo a Bild: “En el momento en que acabó con la vida de Magda, comenzó nuestro sufrimiento. Un sufrimiento que nunca terminará y que ha traumatizado a muchas personas para siempre.

“¿Qué se supone que debemos pensar cuando veamos a este hombre?”

Se produce después de que otro camión migrante afgano apuñalara fatalmente a un paseador de perros 14 veces momentos después de atacar a su arrendador y a un adolescente, según escuchó un tribunal.

Safi Dawood, de 22 años, está acusada del asesinato de Wayne Broadhurst, de 49 años, y del intento de asesinato de otras dos personas en Uxbridge, al oeste de Londres, la semana pasada.

El presunto ataque de Dawood dejó a un niño de 14 años herido y a Shahzad Farrukh, de 45 años, con “heridas que le cambiaron la vida”.

Ha sido acusado de un cargo de asesinato, dos cargos de intento de asesinato y posesión de un arma ofensiva.

El ciudadano afgano, que entró en el Reino Unido en camión en 2020, confirmó su identidad mediante un vídeo desde la prisión de Wandsworth en una audiencia en Old Bailey hoy.

El tribunal escuchó que debía abandonar su alojamiento en Uxbridge tres días después de lanzar un ataque con cuchillo el 27 de octubre.

Dawood compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el jueves, donde se negó a confirmar su nombre.

Dawood fue arrestado cerca del lugar de los ataques y posteriormente acusado del asesinato del Sr. Broadhurst.

Los oficiales dijeron el sospechoso fue tratado por un “episodio médico” tras su arresto.

Luego fue acusado de intento de asesinato del señor Farrukh y del niño de 14 años, cuyo nombre no puede ser identificado por razones legales.

El juez Mark Lucraft KC fijó una audiencia de declaración de culpabilidad para el 12 de enero y un juicio provisional de hasta tres semanas a partir del 20 de julio del próximo año.

Dawood quedó bajo custodia.

El Ministerio del Interior confirmó que Dawood ingresó clandestinamente al Reino Unido en un camión en 2020 y se le concedió asilo y permiso para permanecer en 2022.

No vivía en un alojamiento del Ministerio del Interior.